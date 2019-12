Švýcarsko je snová destinace. Krásně se tam žilo, vzpomíná třinecký gólman Štěpánek

„Už to je zaprášené, ale mám na to jen krásné vzpomínky. Švýcarsko je jedna z mých nejoblíbenějších zemí, takže jsem rád, že se tam zase podívám," řekl odchovanec porubského hokeje, jenž má na zemi pod Alpami více příjemných vzpomínek. V sezoně 2015/2016 slavil švýcarský titul s Bernem.

Na Spenglerově poháru už jste jednou byl a vyhrál ho. S Petrohradem jste v roce 2010 ve finále porazili Kanadu 4:3. Letos turnaj s Kanadou 26. prosince zahájíte. Vzpomenete si na utkání zpřed devíti let?

Moc rád, nebylo to snadné utkání. Pokud si pamatuju dobře, tak jsme minutu a půl před koncem vedli 4:1, ale pak jsme ještě dostali dva góly. Bylo to zbytečné drama. Vzpomínám si, že jsme tehdy byli ve Švýcarsku delší dobu. Ještě před turnajem jsme tam sehráli i zápas KHL. Byly to krásné svátky.

Kanadu mohl letos trénovat legendární útočník Wayne Gretzky. Nemrzí vás, že se s ním nakonec nepotkáte?

Když jsem tam byl minule, tak Kanadu vedl Mark Messier, kterého jsem potkal v Davosu i na svahu. Ale nebyl jsem tam lyžovat, jen jsem se šel podívat. Asi bych se rád potkal s Gretzkym osobně, ale nevím, co bych mu řekl (smích). Zda bychom si vůbec popovídali.

Jak na gólmana působí tamější vysokohorské prostředí?

V tomhle je to hodně speciální. První dva dny je člověk hodně zadýchaný, fakt je to vysoko. Musíme se s tím srovnat. Pro všechny to je ale stejné.

Když tam jezdily Vítkovice, tak si hráči pochvalovali že jim tréninky ve vysokohorském prostředí dodaly sílu do extraligového finiše. Třinci to zřejmě také pomohlo, protože vyhrál titul. Je to opravdu takové?

Jo, pomáhá to. I když nevím, jak dlouho tam musí hráč trénovat, aby to mělo nějaký měřitelný efekt. Pamatuji si ale, že když jsme tam přiletěl, a absolvoval první dva tréninky, tak mi doktor monitoroval srdce, tep a dvakrát mě vyhnali z ledu, protože mi málem pumpa vyskočila z těla. Určitě tam ty začátky budou krušné.

Vladimír Růžička ze Sparty (vpravo) střílí gól. Vlevo je brankář Třince Jakub Štěpánek.

Vít Šimánek, ČTK

Jak vnímají hokejisté tohle vánoční zpestření?

Je to něco jiného než liga a já osobně jsem rád za každý zápas, do něhož můžu naskočit, protože jsem jich v sezoně zatím moc neodchytal. Bylo by super si tam zachytat. Je to opravdu takový vánoční turnaj, vnímal jsem to jako oslavu hokeje. Na druhou stranu vím, že kluci mají teď program hodně našlapaný. V extralize máme například o pět zápasů více než Liberec. Do toho kluci z kraje sezony hráli i Ligu mistrů, což se na některých může projevit.

Navíc zčásti přijdete o Vánoce. Odjíždíte ve středu 25. prosince. Nevadí to?

To k tomu patří. Máme přislíbeno, že si můžeme vzít rodiny sebou, tak si svátky můžeme užít i tam. Je to tam pro mě taková snová destinace. Perfektně se mi tam žilo. Super to je i pro rodinu. Nikdy jsem se netajil tím, že to tam mám hodně rád.