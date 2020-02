Hokejový svaz milionové pokuty neplatí. Nesouhlasí s nimi. Kauza juniorů nekončí

Na jaře minulého roku vzplály emoce a do jejich vychladnutí je stále daleko. Tohle téma pálí obě strany. Rozhodnutí hokejového svazu o zúžení juniorské hokejové extraligy nadzvedlo především kluby, které byly vyřazeny. A to proto, protože neměly status akademií. Zástupci Havířova, Vsetína a Přerova následně podaly stížnost k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže pro porušení zákona a na to navazující žádost o nařízení předběžného opatření. Nyní je situace taková, že svaz dostává od soudního exekutora jednu pokutu za druhou, a částka se už pohybuje okolo pěti milionů. Zaplacena není ani jedna. Místo ligy se hraje O Pohár DHL. Pražský vrchní soud, který se zabývá sporem o odložení nejvyšší juniorské soutěže, zatím nerozhodl. Dvě odvolání, podaly je obě strany, zamítl. Co bude dál?

"Jde o částku okolo pěti milionů korun. Svaz pokuty nezaplatil, řekli jsme hned na začátku, že s nimi nesouhlasíme a podáváme návrh na zastavení exekucí, což je naše právo," sdělil Sport.cz tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

"Vývoj je takový, že čekáme na proběhnutí soudu ohledně uznání exekucí, zda ano či ne. Jinak je v platnosti předběžné opatření na nezahájení nejvyšší juniorské soutěže akademií. Soud sice zamítl naši stížnost na Pohár DHL, podstatné ale je, že platí předběžné opatření, že se nesmí hrát nejvyšší soutěž," přidal pohled druhé strany Daniel Tobola, jednatel vsetínského klubu.

Měsíce utíkají, hráči trénují, místo nejvyšší juniorské soutěže se hraje O Pohár DHL se stejnými pravidly. A tři postižené kluby hrají v soutěži o patro níže. Konečný verdikt ale není žádný a z celé kauzy se stává zamotaný případ, ve kterém figuruje Vrchní soud, Městský soud v Praze a soudní exekutor.

"Je to nešťastné, to je takové ohleduplné slovo. Samozřejmě, že tohle je špatně. Vrchní soud nám dal za pravdu, to se ale obešlo Pohárem DHL, soud posvětil, že takto to lze udělat. Nějak tohle vypovídá o České republice. Kdo nám dělá prezidenta, kdo dělá premiéra. Tak nějak mi to do toho všeho zapadá," propadá skepsi Tobola.

Jiný pohled, což se dá pochopit, mají na hokejovém svazu, který také čeká, jaký bude další vývoj. Vzhledem k tomu, že žádnou z pokut nezaplatil, věří svému postoji. "Vrchní soud pravomocně rozhodl, že rozhodnutím o náhradním zápasovém programu (Pohár DHL) jsme předběžné opatření nikterak neobcházeli. Nyní se projednává náš návrh na zastavení exekuce, ten řeší Obvodní soud pro Prahu 9. Jednání už proběhlo a nyní čekáme na výrok soudu," vysvětluje Zikmund.

Vývoj kauzy 10. dubna 2019 Zástupci klubů Havířova, Přerova a Vsetína chtějí u arbitráže změnit rozhodnutí výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje, který v březnu snížil počet účastníků v juniorské extralize pro příští sezonu. Kluby, které nemají statut akademie, byly vyřazeny. 21. května 2019 Kluby podaly stížnost k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže pro porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže a na to navazující Žádost o nařízení předběžného opatření. Kluby se domáhají zrušení rozhodnutí Českého svazu ledního hokeje (ČSLH), který je administrativní cestou vyřadil z nejvyšší soutěže juniorů pro nadcházející sezonu 2019/2020. 2. srpen 2019 Vsetín, Přerov a Havířov u arbitráže neuspěly. Jejich vyřazení z nejvyšší juniorské soutěže platí. Pracovní senát Arbitrážní komise ČSLH v závěrečném rozhodčím nálezu zamítl návrh zmíněných klubů, aby bylo rozhodnutí výkonného výboru, kterým byla zřízena Juniorská liga Akademií, prohlášeno pro rozpor s interními a obecně závaznými právními předpisy neplatným a aby v nejvyšší juniorské soutěži i nadále nastupovalo čtyřiadvacet týmů. 4. září 2019 Městský soud v Praze nařídil předběžné opatření, v němž hokejovému svazu uložil povinnost odložit termín prvního kola a všech následujících kol všech částí juniorské ligy akademií, která je pro sezonu 2019/20 nejvyšší juniorskou soutěží. 6. září 2019 Český hokejový svaz vydal prohlášení, že s rozhodnutím nesouhlasí, respektuje ho, ale podá odvolání a místo juniorské extraligy akademií uspořádá Pohár DHL. Ten přebírá původní rozlosování určené pro ligu. 23. září 2019 Český hokejový svaz se odvolal proti rozhodnutí Městského soudu v Praze ohledně pozastavení juniorské ligy akademií, který tribunál vynesl na začátku září. 8. říjen 2019 Rozhodnutí Městského soudu v Praze odložit start nejvyšší soutěže juniorů nerespektoval, za což nyní musí Český svaz ledního hokeje platit. Od soudního exekutora Lukáše Jíchy dostal finanční pokutu ve výši 100 tisíc korun. Rozhodnutí bylo vydáno 4. října a pokuta je splatná do tří dnů od nabytí právní moci exekučního příkazu. 25. listopad 2019 Český svaz ledního hokeje (ČSLH) dostal v minulých dnech od soudního exekutora již čtvrtou pokutu za nerespektování rozhodnutí Městského soudu v Praze, který mu nařídil odložit start nejvyšší soutěže juniorů. Tentokrát by měl zaplatit 1,5 milionu korun. Celkem exekutor po svazu vymáhá 2,2 milionu korun.

Co bude dál, setkají se obě strany, aby našly rychleji řešení a celý spor urychlily? "Zatím k tomu nic nesměřuje. Byli jsme na jednání v prosinci u pana Krále, vyměnili jsme si názory. Nicméně jsme neobdrželi adekvátní nabídku řešení," vrací se ke konci minulého roku Tobola.

"Co se týče pokut, to je věc navrhovatele, ten může podávat libovolný počet, rozhodující bude výrok soudu, ke kterému jsme podali návrh na zastavení exekuce. Pokuty byly uloženy za údajné obcházení předběžného opatření, my máme ale v ruce už pravomocný výrok soudu, že jsme předběžné opatření v žádném případě neobcházeli. Uvidíme, jestli k tomu přihlédne i Obvodní soud," mluví za hokejovou generalitu na svazu Zikmund.

Otázkou také je, co se bude dít za pár měsíců, až se v druhé nejvyšší juniorské soutěži na ledě rozhodne. Kam vlastně postoupí, když se nejvyšší soutěž hrát nesmí, bude do další sezony vše vyřešeno, případně se pojede v pohárovém modelu?

"Nemáme představu co bude a myslím, že ji nemá ani svaz. Pokud kdokoliv postoupí, bude otázkou, co bude na jaře, v létě, jaká bude možná soutěž na sezonu 2020/2021," nemá tušení o budoucnosti Tobola.

Moudřejší není ani druhá strana. Jisté je, že pokud soudy rozhodnou, měli by se zainteresovaní verdiktem řídit. "Další sezonou se bude Výkonný výbor hokejového svazu bude teprve zabývat, pochopitelně přihlédne k výsledkům soudních jednání. Zatím žádné rozhodnutí nepadlo, obvykle se tak děje v dubnu, v květnu." uzavírá Zikmund.

Jak už je v této kauze zvykem, čekání pokračuje. Snad se neprotáhne do další sezony.