Hokejová extraliga se v neděli převlékne do zelené. Proč?

Základní část extraligy míří pomalu do finiše, v neděli se odehraje již 50. kolo. A ve hře budou nejen důležité body. Všech sedm extraligových stadionů se převleče do zelených barev oficiálního partnera soutěže, společnosti ŠKODA AUTO a.s. Premiérový ročník projektu Naše kolo ukáže fanouškům novinky z produkce mladoboleslavské automobilky, hokejovým příznivcům pak připraví soutěže o unikátní ceny v čele s výjezdy na květnový světový šampionát ve Švýcarsku.