Srpnový Hlinka Gretzky Cup hokejistů do 18 let v Kanadě nebude

Srpnový turnaj hokejistů do 18 let Hlinka Gretzky Cup v Edmontonu a Red Deeru byl kvůli pandemii koronaviru zrušen. Kanada ho měla hostit podruhé v historii. Někdejší Pacifický či Světový pohár a později Memoriál Ivana Hlinky poprvé přivítala předloni. Do kolébky hokeje se prestižní turnaj vrátí opět až v roce 2022.