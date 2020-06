Kauza "tvaroh a okostice": Obsahově s tím, co řekl hráčům, souhlasíme, zní z vedení klubu

„Sešli jsme se a celou věc jsme probrali. Vyhodnotili jsme dopad této pseudoaféry na chod našeho klubu. Panu Stloukalovi jsme vytkli určitý slovosled a některé metafory, avšak obsahově s tím, co řekl hráčům, souhlasíme. Dál u nás bude působit v dosavadní funkci," potvrdil předseda a generální manažer brněnského klubu Pavel Kubica.

„Určitě by se ale měl příště vyvarovat výroků o čínských psech, národnostních menšinách nebo neuctivého vyjadřování o jiných klubech. Zrovna ze západočeské Třemošné, kterou si vzal do úst, mu však vyjádřili podporu," usmál se.

Představitelé Techniky jsou přesvědčeni, že šlo o cílenou kampaň. „Podle našich informací byla nahrávka rozeslána z jedné mailové adresy do téměř všech médií v celé republice. To určitě není náhoda. Někomu je asi trnem v oku, že jsme od Litomyšle získali juniorskou extraligu, která nám sportovní cestou těsně unikla. Skoro o všechny naše mladé hráče byl zájem jinde, teď zůstanou u nás. To asi lidem v některých dalších moravských klubech trochu pokazilo náladu," myslí si Kubica.

Vyšetřovat se nic nebude

Po tom, jak nahrávka unikla, se v Technice nepídí. „Klukům jsem v šatně řekl, že nechystám žádný hon na čarodějnice a nehodlám ani nic vyšetřovat. Je mi jasné, že někteří nahrávku přeposlali třeba rodičům, a přes některého z nich se mohla možná dostat do nepovolaných rukou. Podle našeho názoru ale nikoli úmyslně," je přesvědčený.

Kauzu tím považuje Kubica za uzavřenou. „Pondělí byl poslední den, kdy jsme byli ochotni se k ní vyjadřovat. My se chceme hlavně dobře připravit na příští sezonu. V amatérských podmínkách jsme v roce 2012 začali s osmdesáti hokejisty, teď jich máme 310. Máme dorosteneckou i juniorskou extraligu a pokud nám ekonomika dovolí, chceme od přespříští sezony také druhou ligu dospělých," prozradil.

Cení si obrovské podpory veřejnosti. „Na webu Sport.cz ji vyjádřilo panu Stloukalovi přes devadesát procent hlasujících. To je obrovské číslo," má Kubica radost.

Vnímá, že se aférou ohledně uniklé nahrávky hodlá zabývat i hokejový svaz. „Prý to sledují, ale nenapadá mě, za co by náš klub mohli potrestat. Snad trenérsko-metodická komise může zaujmout vůči Martinu Stloukalovi nějaké stanovisko, ale nemyslím si, že by mělo jít o jakýkoliv postih," domnívá se Kubica.