„Pr... za Plzní“ vtipně rýpe do Stloukala. Mají právo si nás povodit, uznává kouč Techniky

„Se tady nebudu dívat na to, vole, že sem přijede nějakej Tábor, nebo jak se jmenujou, nebo tam v té pr...i za tou Plzní, kde jsme byli. Zapomeňte na to. Se všema se bude vyhrávat. A kdo nás porazí, tak dostane na tlamu!“ To je jen jedna z hlášek hokejového trenéra dorostenců Martina Stloukala, jehož proslov k hráčům Techniky Brno dnes znají i lidé hokej nesledující. Není těžké si domyslet, koho onou „pr...í za Plzní“ devětačtyřicetiletý kouč myslel.