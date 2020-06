Dominátor couvá, přišel se zásadním vyjádřením

Změnil svůj pohled, do boje o prezidentskou funkci Dominik Hašek v nejbližším předpokládaném termínu v roce 2023 nezasáhne. Bývalý slavný hokejový brankář to uvedl v rozhovoru pro Rádio Impuls

Proti předešlým prohlášením je to zásadní obrat. Dominátor couvnul. „Říkám, že mě to zajímá a že o tom přemýšlím. Nyní to ale neplánuji," uvedl pro rozhlasovou stanici.

Prezidentem se chce stát nejdříve až v době, kdy vyprší mandát nejbližšího nástupce Miloše Zemana. „Do prezidentských voleb se případně zapojím za sedm let," řekl Hašek.

V minulých měsících se pro média vyjadřoval, že do boje o post hlavy státu zasáhne už v nadcházejících prezidentských volbách. Kritizoval Zemana, ale i další vrcholné politiky.

Vypadalo to jako rázný nástup do boje. „Zatím je to ve stádiu úvah, ale v hlavě to opravdu mám," tvrdil opakovaně Hašek, který se v minulosti už stal mužem, po němž národ volal jako po prezidentovi.

Fanoušci jej po olympijském triumfu v roce 1998 zahrnuli přízní a skandovali: Hašek na Hrad!

V posledních týdnech se Hašek rázně zapojil do mediálních aktivit v rámci reakcí na kontroverzní chování trenéra Martina Stloukala v kabině dorosteneckých hokejistů.Měl k jeho působení zásadní připomínky.

„Za mě to bylo od A do Z naprosto špatně, od základu. Hráči byli ponižováni," prohlásil mimo jiné pětapadesátiletý olympijský vítěz z Nagana v pořadu 360° Pavlíny Wolfové na stanici CNN Prima News.

Stloukal se proti němu vzápětí ostře ohradil. „Tím vystoupením pro mě osobně Dominik Hašek skončil. On, kterej před lety přetáhnul při srandamači v inlajnu protihráče zákeřně po hlavě hokejkou tak, že protihráč skončil v nemocnici, mně nebude říkat, kde můžu, nebo nemůžu a s kým pracovat," připomněl Stloukal zápas in-line hokeje z roku 2003, v němž Hašek brutálně fauloval protihráče.