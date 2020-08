Špaček hledá jinou cestu zase do zámoří. Ve Finsku rozšiřuje českou legii

„Celé léto jsem přemýšlel, co dál. Když se naskytla možnost jít do Tappary, neváhal jsem ani chvíli. Finská liga je hodně kvalitní soutěž a Tappara top tým, kde se můžu dál rozvíjet. Můj sen je vrátit se do zámoří a vybojovat si smlouvu v NHL. Věřím, že právě finská liga mi k tomu může pomoct," řekl Špaček, který byl Winnipegem draftován už v roce 2015. Nejprve nastupoval za juniorské mužstvo Red Deer Rebels a po podpisu nováčkovského kontraktu s Jets ale strávil veškerý čas na jejich farmě v celku Manitoba Moose.

„Finská liga je pro Michaela v dané situaci nejlepší možné řešení, protože se svými parametry nejvíc blíží NHL. Tappara s ním počítá jako s klíčovým centrem, který bude mít v týmu důležitou roli: měl by chodit na přesilovky a obecně dostat hodně prostoru na led," říká manažer Radek Hampl z agentury Sport Invest, která Špačka zastupuje.

Michael Špaček se trefil v semifinále MS proti Kanadě.

www.iihf.com

„Pokud jde o rozvoj mladých hráčů, tak je Tappara jednou z nejlepších adres v Evropě, finská liga je navíc v rámci NHL hodně sledovaná. Zároveň věříme, že by se Špaček mohl dostat i do hledáčku reprezentačního trenéra Pešána, určitě je to hráč s potenciálem pro národní tým," myslí si Hampl.

Michael Špaček během tenisového turnaje hokejových osobností Hokejka 2020 v Berouně.

Vlastimil Vacek, Právo

Špaček už se podrobil vstupní karanténě ve Finsku a v Tappaře, kde potkává i krajany Michala Moravčíka, Jiřího Smejkala a Dominika Hrachovinu, absolvoval první trénink. „Ze všeho mám zatím perfektní pocit. Cítím, že budu mít v týmu důležitou roli, zároveň má ale Tappara vysoké ambice. Chci ukázat, že zvolili dobře a jsem hráč, který má na to, aby se prosadil," uvedl Špaček, který je odchovancem pardubického Dynama.