Rušíme, není jiná možnost. Sparta má smůlu

„I při nejlepší koncepci ochrany by hokejový festival, na jaký jsme zvyklí, nebyl možný," prohlásil šéf organizačního výboru turnaje Marc Gianola.

„Naší hlavní prioritou vždy bylo zdraví zúčastněných týmů a to, že se mohli vrátit do svých domovských zemí v dobrém zdravotním stavu. Takovou garanci nyní poskytnout nemůžeme," dodal Gianola.

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie muss die diesjährige Austragung des ältesten Eishockey Clubturniers um den Spengler Cup vom 26. bis 31. Dezember 2020 in Davos leider abgesagt werden: Weitere Informationen unter https://t.co/BK3dKQUvPd#SpenglerCup pic.twitter.com/OZL9SohxTn — spenglercup (@spenglercup) September 29, 2020

Spenglerův pohár se poprvé konal v roce 1923, až dosud se nehrál jen v letech 1939, 1940, 1949 a 1956.

Letošního 94. ročníku se měla zúčastnit i Sparta, která turnaj v letech 1962 a 1963 ovládla a naposledy se na něm představila před deseti lety. Kromě Pražanů měl letos v Davosu startovat i domácí klub, výběr Kanady, ruská Kazaň a celky KooKoo Kouvola z Finska a Ambri-Piotta ze Švýcarska.

Českou extraligu v minulých dvou ročnících Spenglerova poháru zastupoval Třinec, který loni postoupil do finále.

Organizátoři už dříve oznámili, že pokud by se mělo hrát bez diváků nebo před omezeným počtem fanoušků na stadionu, letošní ročník se neuskuteční vůbec. Další komplikací byl i fakt, že zahraniční týmy by po příjezdu do Švýcarska povinně musely do karantény.

V posledních dnech se zvažovaly i varianty, že by se Spenglerova poháru zúčastnila jen švýcarská mužstva, ve hře byl i návrat k formátu pěti zúčastněných týmů. I tyto možnosti ale s sebou nesly řadu restrikcí a nejistotu, takže byl nakonec letošní ročník zrušen.