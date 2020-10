Když dvoumetrový Koller vyjede na led. Hokej je teď mým nejoblíbenějším sportem, říká

„Hokej je teď mým nejoblíbenějším sportem. Fandou Motoru jsem byl odmalička. Bylo to tím, že jsem vyrůstal v jižních Čechách a hokej, to byl prostě jedině Motor České Budějovice. Pamatuju si z dětství na jednu návštěvu, byl to pro mě tehdy neskutečný zážitek a splněný dětský sen," rozpovídal se Koller pro webové stránky hcmotor.cz.

Když nazuje brusle, je ještě vyšší, k tomu váha okolo metráku a na ledě se zjeví hráč, který budí respekt. Koller hraje za tým nadšenců, který nese název Hockey With Benefits.

„To je jen takové seskupení hokejistů hobíků, ale chodí s námi i bývalí hráči. Třeba Patrik Eliáš, Pavel Brendl, Tomáš Netík nebo sparťan Jiří Zelenka. K tomu se přidávají bývalí fotbalisté, chodí hrát i Vladimír Šmicer, Patrik Berger nebo Tomáš Ujfaluši. Zatím hrajeme jen mezi sebou, ale už plánujeme i nějaké výjezdy," těší se hráč, který reprezentoval Česko také v plážovém fotbalu.

Bojovník, taková by byla krátká fotbalová charakteristika útočníka, který hrál na hrotu a jeho úkolem bylo dávat góly. Nejvíce branek nastřílel v barvách Borussie Dortmund, kde odehrál 137 zápasů a vstřelil 59 gólů.

„Jsem spíš bojovník, to moji hru charakterizovalo ve fotbale, tak to mám i v hokeji. Technika bruslení u mě moc velká zrovna není, ale zase nic nevypustím. Snažím se jít i do kombinace, hraju levého útočníka. V HWB patřím k horším hokejistům, tam je to pro mě mezi bývalými hokejisty náročnější. Ale třeba když hraju s fotbalisty, tak mezi nimi se cítím lépe, něco si už můžu dovolit a nějaký gól dám. Jsem takový průměrný amatérský hokejista," hodnotí se kriticky Koller, který patřil ve fotbale k nejvyšším, stejně to má i v hokeji. Zde se může měřit se slovenským obrem, kterým je v Bostonu obránce Zdeno Chára.

„Neměl jsem tu čest se s ním potkat. Jeho příběh ale znám, jak začínal, jak ho ve Spartě nechtěli, vlastně má příběh podobný tomu mému. Jsem rád, že se vypracoval a že stále hraje. Navíc za Boston, což je v NHL můj oblíbený klub. Je to velká osobnost a co jsem o něm slyšel, je to i správný chlap," dodává Koller, který poznal, že většina hokejistů si s míčem rozumí.

„Hraju za fotbalové uskupení Real Top Praha, kde s námi hraje i několik hokejistů a v létě jsme proti hokejistům k jednomu exhibičnímu utkání nastoupili. V týmu hráli třeba Kuba Voráček, Pastrňák, Mrázek nebo Kempný. A zrovna David Pastrňák hraje velmi dobře, stejně tak Tomáš Plekanec, Jarda Bednář nebo Roman Červenka," vypočítal Koller.