Košický klub v šoku. Chtěl pomoci zdravotníkům, červený kříž na dresu neprošel

Hokejový klub HC Košice se vzpamatovává z nepříjemného šoku. Jeho plán na odehrání extraligového zápasu na ledě Slovanu Bratislava ve speciálních dresech, které by byly následně vydraženy a finance by zamířily do nemocnic, nevyšel. Klub chtěl na své dresy umístit červený kříž na znamení podpory zdravotníků bojujících v první linii s nemocí covid-19. Po jednání s centrálou Červeného kříže ve Švýcarsku však raději od plánovaného kroku ustoupil. Informují o tom internetové stránky HC Košice, který nakonec se Slovanem prohrál 3:5.