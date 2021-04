V nominaci Rakouska na duely s Českem je i Schneider z Komety Brno

Vedle Schneidera, jenž po roce v Brně míří do mezinárodní rakouské ligy do Salcburku, má kouč Roger Bader další tři krajánky. Dvacetiletý útočník Benjamin Baumgartner působí v Davosu ve švýcarské NLA a loni jej draftovalo v NHL v šestém kole na 161. pozici New Jersey. Další forvard Patrick Spannring hraje v Thurgau v druhé nejvyšší švýcarské lize NLB a obránce Luis Lindner na American International College v NCAA.

Nejvíce zkušeností z týmu má pětatřicetiletý gólman Bernhard Starkbaum z Vídně, který odchytal v reprezentaci 118 utkání, byl na devíti mistrovstvích světa, z nichž čtyři absolvoval v elitní kategorii, a představil se i na olympijských hrách v roce 2014. O dva roky mladší Thomas Raffl ze Salcburku má na kontě 97 utkání, také nechyběl pod pěti kruhy v Soči a startoval na sedmi šampionátech, z toho na čtyřech v elitní skupině.

Rakušané, kteří před dvěma roky v Bratislavě sestoupili z elitní kategorie MS, přijdou už druhý rok o šampionát skupiny A divize I kvůli koronavirové krizi. Místo toho uzavřou sezonu od 13. do 21. května na turnaji Beat Covid-19 v Lublani, kde vedle nich a pořádajícího Slovinska budou hrát ještě Francie, Polsko, Rumunsko a Ukrajina.

V minulém týdnu už hráli zápasy na turnaji v Budapešti, kde porazili domácí Maďarsko 1:0 a prohráli s Běloruskem 1:5. V dalších zápasech se představí 1. a 2. května v Piešťanech proti Slovensku, o týden později sehrají dva duely v Itálii.