Major, na kterého Král donášel StB, promluvil: Tomáš byl frajer

Šéf českého hokeje se po zveřejnění kauzy hájil tím, že majora, na něhož kontrarozvědce podle spisu donášel, nijak nepoškodil a o svém nasazení na něj mu řekl.

„O zájmu vojenské kontrarozvědky jsem ho obratem informoval a domluvili jsme se společně na postupu. Nikdy jsem neučinil nic, čím bych dohodu porušil a prověřovanou osobu poškodil," uvedl Král.

Major, jehož deník označuje jménem „Lotr", jeho verzi potvrzuje. Sám byl ale podle spisu členem KSČ a rovněž spolupracoval s vojenskou kontrarozvědkou, jejímž agentem byl 12 let. „Tomáše asi blbým způsobem zlákali. Po vojně chtěl jít dělat právníka do plzeňského pivovaru, takhle jsme se o tom bavili. Tohle tam třeba mohl říct. Oni na to, že mu pak pomůžou. Něco za něco. Třeba nějak takhle chudáka kluka získali," popsal v rozhovoru možné získání Krále kontrarozvědkou pro spolupráci.

Jaromír Jágr o kauze Tomáše Krále

Sport.cz

„Byl ale takový frajer, že šel rovnou za mnou a říká mi: Náčelníku, já jsem udělal strašlivej průser. Nějakému P. (Pospíchalovi – pozn. red.) jsem tam kývl na spolupráci. Říkám mu: Tomáši, ty vole, cos to udělal? Když budeš na vojně, z toho se už nedostaneš. Oni tě budou úkolovat. Tomáš mi řekl, že jeho úkol je donášet na mě a že to udělat nemůže," vyprávěl dále.

„Otevřeně říkám, že on jim ale jen předával informace, na kterých jsme se spolu dohodli. Abyste si nemysleli, Tomáš Král je charakterní, slušnej, rozumnej chlap," pokračoval.

Současného šéfa hokeje se zastává i v dalších pasážích rozhovoru. „Tomáš Král určitě neměl důvod, aby na mě žaloval a práskal. To ne! Za to dám ruku do ohně! Věděl jsem o tom, že jim kývl na spolupráci. Nikdo jiný by to neudělal. Kdyby se to bývalo profláklo, tak Tomáš skončil hodně špatně," zdůraznil.

Zároveň popřel možnost, že by mu, jak vyplývá ze spisu, Král ukradl klíče od bytu a pomohl s instalací odposlechu. Nebo že mu prohledával sako a kreslil plánek jeho bytu.

„Nesmysl! To není pravda! Tomáš je levej jak turecká šavle, ten vám nenamaluje nic, natož aby vymýšlel plánek. Co si pamatuju, u mě v bytě byl Tomáš tak třikrát, čtyřikrát. Tyhle byty jsou postavený na jedno brdo. Jsou jeden jako druhý," odmítal.

Deník Sport nicméně na základě informací ze spisu jeho verzi rozporuje s tím, že Král býval v majorově bytě častým hostem.

Podobné rozpory list uvádí i u dalších výroků z majorových odpovědí. S odvoláním na historika Petra Blažka zpochybňuje i možnost dohody Krále s majorem na společné domluvě ohledně předávaných zpráv StB. Šance na takovou dohodu byla podle historika minimální. Král byl odposloucháván a jeho výpovědi zapadají do informací od jiných agentů.

Majora, jenž s rozhovorem zprostředkovaným hokejovým svazem souhlasil pod podmínkou anonymity, nevykreslují svazky StB jako příliš důvěryhodného člověka. Spolupráce s ním státní bezpečnost sama ukončila v roce 1984 pro „neserióznost a alibismus". Zmiňuje se alkoholismus a jedna ze zpráv ho označila za „křiváka, nečestného a chamtivého člověka, pro kterého není nic svaté, aby dosáhl vlastního prospěchu".