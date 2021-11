Skelleftea - Sparta 1:3 Paráda! Sparta vyhrála úvodní osmifinále Ligy mistrů

V extralize se Pražanům se před reprezentační pauzou nevedlo. Sérii osmi proher utnuli až vítězstvím v Brně, ale do úterního duelu šli v roli favorita hokejisté švédského celku. Nic na tom nezměnil ani fakt, že Sparta postoupila do play off z prvního místa skupiny A, švédský šampion z let 1978, 2013 a 2014 skončil v základní skupině druhý.

Sparta se na severu Evropy představila bez kapitána Řepíka, první starty v jejich dresu si naopak připsali útočník Strnad a obránce Pogorišnij. Úvod duelu zvládla skvěle. Vedení se ujala hned na začátku druhé minuty pohotovou dorážkou Chlapíka.

Skelleftea vyrovnala v prostřední části, kdy Salák kapituloval při přesilové hře Seveřanů, ale ještě před druhou přestávkou už bylo Pražanům opět veseleji. Skóre v jejich prospěch naklonil Pavelka, definitivně pak výhru podtrhl třetím zásahem bombarďák Thorell.

Odvety osmifinále Ligy mistrů jsou na programu za týden - 23. a 24. listopadu. Vítěz soutěže bude znám 1. března a obdrží prémii 495 tisíc eur (téměř 12,6 milionu korun).