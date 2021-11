Ty! Pojď sem! Jsi ostuda hokeje, hulákal slavný kouč. Hanba vám, mířil i na českého reprezentanta

Ještě coby asistent reprezentačního kouče Pera Mårtse se předvedl na MS 2014 v hodně medializované slovní přestřelce s tehdejším trenérem sborné Olegem Znarokem, v níž mu Rus rukou naznačoval, že ho podřízne.

Tentokrát v roli kouče Curychu během víkendového duelu s Lausanne on sám nic nenaznačoval, ale vše zařval napřímo. „Pojď sem! Ty a já!" hulákal vousatý Švéd dokola na svůj kanadský protějšek na lavičce hostů Johna Fusta.

Rikard Grönborg et John Fust, à ne pas inviter à la même soirée! 🤬



L'entraîneur-chef des @zsclions avait des comptes à régler avec le coach du @lausannehc à la fin du match entre les deux clubs dimanche.#ZSCLions #LHC pic.twitter.com/H6MgyvCYyn — MySports_CH_fr (@MySports_CH_fr) November 21, 2021

„To je kur*a ostudný! Ku*a ostudný! Jste srč*y," přidal vulgární výrazivo. Co impulzivního Seveřana tak rozlítilo?

Deshalb war ZSC-Coach Rikard Grönborg nach der Partie gegen Lausanne so aufgebracht. ⬇️ Mark Barberio durfte nach einer Zweiminutenstrafe weiterspielen, Garrett Roe schied verletzt aus. #ZSC #LHC pic.twitter.com/oe5fFKzqri — MySports (@MySports_CH) November 21, 2021

Zákrok hostujícího Marka Barberia na Garretta Roea, jehož první jmenovaný Kanaďan v plné rychlosti sestřelil brutální krosčekem. Pro Roea tím, zápas, který Curych nakonec vyhrál 1:0, skončil. Ze záběrů je vidět, že do následné hromadné bitky na ledě se zapojil i český reprezentant v dresu hostů Jiří Sekáč.

„Byl to zákeřný útok. Barberio je popisován jako tvrdý hráč, ale ve skutečnosti není. Je to slaboch," vracel se dění na ledě Grönborg v rozhovoru pro švédský list Aftonbladet.

Grönborgova nenávist k Fustovi má už velmi dlouhou historii. Již na juniorském mistrovství světa Švéda kanadský kouč vytočil, když jím vedená švýcarská reprezentace zranila během jednoho zápasu tehdy vycházející hvězdy švédského hokeje Williama Nylandera a Joela Erikssona-Eka.

„Když se na ledě dějí hnusné věci, on (Fust) vždycky stojí na střídačce s otevřenou pusou a nečinně přihlíží. Je to ostuda. Stává se to pravidelně, je to špatný lídr. On a celé mužstvo Lausanne je hanbou švýcarského hokeje. Mají dobrý tým, ale nehrají podle toho," stěžoval si dále Grönborg.

V minulé sezoně na sebe oba celky narazily v ligovém čtvrtfinále, po němž šel dál Curych. „Po tom jsme ale měli deset zraněných. To není náhoda," dodal Švéd.