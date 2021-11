Ty! Pojď sem! Jsi ostuda hokeje, hulákal slavný kouč. Hanba vám, mířil i na českého reprezentanta

„Byl to zákeřný útok. Barberio je popisován jako tvrdý hráč, ale ve skutečnosti není. Je to slaboch," vracel se dění na ledě Grönborg v rozhovoru pro švédský list Aftonbladet.

„Když se na ledě dějí hnusné věci, on (Fust) vždycky stojí na střídačce s otevřenou pusou a nečinně přihlíží. Je to ostuda. Stává se to pravidelně, je to špatný lídr. On a celé mužstvo Lausanne je hanbou švýcarského hokeje. Mají dobrý tým, ale nehrají podle toho," stěžoval si dále Grönborg.