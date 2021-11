HOKEJ ONLINE: Sparta bojuje o čtvrtfinále Ligy mistrů, ze Švédska má dvougólový náskok

V extralize jsou hokejisté Sparty v krizi a sbírají jednu porážku za druhou, v Lize mistrů se ale Pražanům daří a v odvetě proti švédskému týmu Skelleftea AIK bojují o postup do čtvrtfinále. Jediný český tým, který postoupil ze základní skupiny, si ze severu Evropy přivezl vítězství 3:1 a v domácím prostředí si tak může dovolit i prohrát o gól. Utkání začalo v holešovické Tipsport areně v 18 hodin (stav je zatím 0:0), přímým přenosem jej vysílá Sport 1. Podrobnou online reportáž můžete sledovat na Sport.cz.

První zápas na ledě Skelleftey Pražané před týdnem zvládli, přestože byli většinou pod tlakem, a vyhráli po brankách Chlapíka, Pavelky a Thorella. V Lize mistrů tak ovládli šesté utkání v řadě.

V případě postupu se Sparta ve čtvrtfinále utká s vítězem zápasu Rögle - Curych, první zápas vyhrál švédský tým venku 4:3.

V play off Ligy mistrů do další fáze soutěže postupuje celek, který má v součtu dvou zápasů lepší skóre. V případě nerozhodného stavu se bude deset minut prodlužovat při hře tři na tři, poté by došlo na samostatné nájezdy.