Hokejisté USA deklasovali na MS dvacítek Dánsko

Hokejisté Spojených států amerických vstoupili do domácího mistrovství světa hráčů do 20 let v Buffalu vysokou výhrou nad Dánskem 9:0. Obhájci titulu o ní rozhodli už v úvodní třetině, v níž nastříleli pět gólů. Kanada, poražený finalista z minulého šampionátu v Montrealu a Torontu, zahájila turnaj vítězstvím nad Finskem 4:2.