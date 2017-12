Američané po senzační porážce od Slováků otočili historický duel s Kanadou

Po senzační porážce od Slováků hokejisté Spojených států amerických zabrali. Porazili v historicky prvním utkání pod širým nebem na mistrovství světa hráčů do 20 let v Buffalu Kanadu 4:3 po samostatných nájezdech. Duel na New Era Field, který je domovským stadiónem týmu amerického fotbalu Buffalo Bills, sledovalo pro juniorský šampionát rekordních 44 592 diváků.