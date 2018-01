Třinecký Svačina měl sny o finále. Nejdříve ale musel zrušit zubaře

Právě včas, aby stihl semifinále Ligy mistrů se vrátil do sestavy Třince útočník Vladimír Svačina. Těšil se moc, dokonce se mu před cestou do Jyväskylä zdálo o postupu do finále. „Ubíhaly poslední vteřiny utkání v Třinci a my postupovali. Užil jsem si to,“ směje se 30letý hokejista před úvodním zápasem semifinále (dnes v 18 hodin). Odveta se hraje příští úterý 16. ledna od 17 hodin v Třinci.

Jak se těšíte na semifinále?

Popravdě, dva dny zpátky se mi zdálo, že jsme ve finále. Kéž by se ten sen vyplnil. Sparta už loni šla do finále, letos jsme v semifinále my i Liberec. Kdyby se to alespoň jednomu z nás povedlo, bylo by to super. Liga mistrů už získává prestiž a uděláme pro postup všechno.

Jak často se vám plní sny?

Většinou se mi nic moc nezdá, nebo spíš o hokeji sny nemám. Proto jsem byl dost překvapený. Zdálo se mi, jak hrajeme v Třinci, ubíhají poslední sekundy a my postupujeme do finále. Už ve snu jsem si to náramně užil.

Pokud se vám sen vyplní, budete hrát finále v Třinci. Je to velká motivace?

To by bylo něco neskutečného. Nevím, jestli by ve Švédsku přišla plná hala. U nás jsem přesvědčený, že bude úplně vyprodáno.

Jakou máte zkušenost s finským hokejem?

Hrál jsem kdysi ještě s Vítkovicemi proti Lappeenrantě. Přišli mi bruslivější a přímočařejší než Švédové. Ti byli zase ale silní na puku.

Už v zápase se švédskými týmy jste říkali, že to byl fičák.

Byl, no...Ale co si pamatuju na Finy, tak to bylo ještě rychlejší. Jsem na to zvědavý. Prý tam není ale tak velké hřiště jako ve Švédsku. To by nám mohlo vyhovovat.

V neděli jste hráli extraligu v Pardubicích, v pondělí brzy ráno jste vyráželi do Finska. Jak zvládáte to cestování?

Z Pardubic jsme se vrátili o půl jedenácté v noci, přebalil jsem tašku, nachystal svačinu a v šest budíček. Dcerku jsem ani neviděl. Únavné jsou přelety a přesuny, čekání na letištích. Každý by radši hrál. Ale semifinále Ligy mistrů nehrajete každý den, takže si to užijeme.

Čím jste si zpříjemnil cestu?

Nemám nic, jen jsem musel zavolat zubařovi, že v úterý nemůžu přijít, že budu ve Finsku. Byl jsem s ním domluvený a trošku mi ten zápas vypadl z hlavy. Tak jsem to musel zrušit.