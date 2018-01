Nechali jsme na ledě všechno, smutnil po vyřazení nečekaný tahoun Michal Kovařčík

Tak povedený zápas v Třinci ještě neodehrál. Dal gól a na další dva přihrál, přesto byl po odvetném semifinálovém utkání hokejové Ligy mistrů útočník Michal Kovařčík smutný. Jeho tým po porážce v Jyväskylä 2:4 porazil doma stejného soupeře 4:3 a to na postup nestačilo.

Brankář Juho Olkinuora z Jyväskylä vytahuje puk z branky poté, co v Třinci inkasoval první gól.

Takové vyřazení asi hodně štve. Chyběl jediný gól a mohli jste slavit vy.

Určitě. Hlavně po tak neuvěřitelném výkonu, jaký jsme dneska předvedli. Ta obětavost a ta bojovnost. Každý hráč na ledě nechal všechno.

Nechybělo moc, aby bratři Kovarčíkové dotáhli Třinec do finále Ligy mistrů...

Jo, byli jsme u tří gólů, ale bylo úplně jedno, kdo ty góly dává. Dneska jsme šli za vítězstvím. Ukázali jsme, že je dokážeme porazit. Bohužel to došlo až k nájezdům, kdy měli více štěstí oni.

Vaše lajna zpočátku nehrála. Nakoplo vás to, když jste šli do hry?

Určitě nás to nakoplo. Zpočátku tam byly i přesilovky, oslabení a na ty my nechodíme, tak to je. Ale pokaždé, když jsme na ledě, tak bojujeme a chceme na ledě nechat všechno. Bohužel to dneska nevyšlo.

Jak hodnotili váš příspěvek zkušenější spoluhráči?

Jsme teď hodně zklamaní, ale musíme si z toho vzít ty dobré věci, hráli jsme fakt super hokej a když to teď přeneseme do extraligy, tak si myslím, že budeme vyhrávat.

Byli jste s bráchou Ondřejem ve velkém laufu, šikovní jste i na nájezdy. Bavili se trenéři o tom, zda vás tam poslat?

To nevím, já moc nájezdy neřeším. Jsou tady na to lepší hráči. Vůbec mi to nevadilo, že jsme nejel.

Říkáte lepší hráči, ale Třinci delší dobu nájezdy nejdou.

Bohužel, někdy to padne, je to o štěstí, a dneska ho měli oni.

Kdyby se vás trenér zeptal, věřil byste si?

Určitě bych jel.

Jaká byla Liga mistrů?

Byla hlavně hodně náročná na bruslení, Švédové a Finové, s nimiž jsme převážně hráli, jsou hodně brusliví, což ale mně vyhovovalo a hrálo se mi proti nim dobře. Jsme teď zklamaní a možná si to úplně neuvědomuje, ale postup do semifinále je velký úspěch. Ale to přijde za chvíli.

Fandové vás hnali za výhrou. Znovu dokázali, že by finále Třinci slušelo.

Určitě ano. Byli neskuteční. Tak jak oni začali bláznivě, že konfety proletěly až na led, tak my jsme hráli ze začátku stejně bláznivě i my. Nešlo to jinak. Soupeř vůbec nevěděl, kde je.