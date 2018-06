Slavili tituly v extralize, teď se učí. Do školy se vrátil i Duda

„Je to výzva a těším se. Člověk něco zažije v kariéře, ale když pak vidí děti, jak je to baví, chtějí se zlepšovat, to mě osobně dělá šťastným," řekl pro server hokej.cz devětatřicetiletý Duda, který má za sebou účast na mistrovství světa a se Slavií slavil extraligový titul v roce 2003.

Z brankářského pohledu se dívá na školení třiatřicetiletý Mensator, ten získal titul v nejvyšší české soutěži zase s Karlovými Vary v roce 2009. „Začínám fungovat u karlovarské mládeže, za to jsem rád. Musím se vzdělávat každý den, to je jasné. Největší odměnou je progres u dětí. Určitě to je rozdílná práce být u seniorů a u čtvrté třídy," přiznává.

Rozvoj síly, rychlosti, koordinace pohybu, cvičení zábavnou formou. Trénink pro děti musí být pestrý, musí je bavit, jinak u něho dlouho nevydrží.

Extraliga, to je jiná liga, děti vyžadují své. „Něco použít jde, ale musím se hodně vzdělávat, u dětí to je úplně odlišná práce," přitakává jedenačtyřicetiletý Burger, který hrál za Kladno, Vítkovice a Vsetín, se kterým také ovládl ligu v roce 2001.

