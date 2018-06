Teď už je Ivan Hlinka nesmrtelný. Z pomyslného nebe se dostal na to opravdové

Planetka 39802, která se nově jmenuje IVANHLINKA, se nachází ve vzdálenosti 150 až 500 miliónů kilometrů v hlavním pásu mezi Jupiterem a Marsem. Přibližně tři kilometry velká planetka vznikla při rozpadu většího tělesa, její oběžná doba okolo Slunce je 3,22 roku. Oficiální pojmenování vstoupila v platnost 29. května, kdy bylo zveřejněno v cirkuláři Minor Planet Center.

„Nápad vznikl už před několika lety, o pojmenování planetky po Ivanu Hlinkovi jsme zažádali už v červenci 2016, chtěli jsme to směřovat k oslavám dvacátého výročí olympijského zlata z Nagana (v únoru letošního roku). Až tak mocní ale nejsme, schvalovací proces v rámci Mezinárodní astronomické unie má pevná pravidla a určitou dobu trvá," prohlásil dnes prezident Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) Tomáš Král.

🆕 | Po Ivanu Hlinkovi byla pojmenována planetka 39802, která se nachází mezi Jupiterem a Marsem! 👍🏻 Objevena byla 29.10.1997 v Ondřejově. #narodnitym 🇨🇿 pic.twitter.com/Q46TVNCkew — Hokejový nároďák (@narodnitym) 14. června 2018

Planetku objevila 29. října 1997 v Ondřejově Lenka Kotková z Astronomického ústavu Akademie věd ČR a ČSLH pak výraznou měrou pomohla k jejímu pojmenování po litvínovském odchovanci, který mistrovství světa vyhrál třikrát jako hráč a jednou jako trenér. V roli hlavního kouče dovedl národní tým v roce 1998 k titulu olympijských vítězů, o čtyři roky později byl uveden do Síně slávy Mezinárodní federace ledního hokeje.

„Je to úžasná a v Ivanově případě zároveň symbolická věc. Kdo jiný než on by se měl takové pocty dočkat. Podařilo se vzdát hold famóznímu hráči, trenérovi a člověku československé a české hokejové historie. Mám z toho upřímnou radost," řekl Král na adresu Hlinky, který zemřel v srpnu 2004 při autonehodě.

„Z pomyslného nebe jsme Ivana dostali na to opravdové. Teď už je Ivan Hlinka nesmrtelný, když létá v kosmu," uzavírá Král.