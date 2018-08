Čeští hokejisté poprvé v kontroverzních dresech. Hadamczik čeká v zámoří těžké chvíle

České hokejisty čeká první prestižní turnaj v sezóně. Reprezentace do 18 let se bude od pondělí na Memoriálu Ivana Hlinky snažit navázat na dobré výsledky z minulých let. Tradiční akce se ale poprvé uskuteční v zámoří, místo Břeclavi a Bratislavy se bude hrát v Edmontonu a Red Deeru a oficiálně se jmenuje Hlinka Gretzky Cup. Svěřenci trenéra Aloise Hadamczika se v základní skupině postupně utkají s USA, Ruskem a Finskem.

Kouč reprezentace do 18 let Alois Hadamczik během tréninku.

Nová osmnáctka má za sebou dvě červencová přípravná utkání, ve kterých jednoznačně přehrála Švýcarsko 6:0 a 6:1.

"Zápasy se Švýcarskem nepřeceňujeme. Soupeř mě hodně zklamal, čekal jsem od nich mnohem větší odpor. My jsme hráli organizovaně, s dobrým nasazením a plnili to, co bylo potřeba," uvedl Hadamczik pro hokejkaTV a ocenil práci svého asistenta Marka Židlického, který se věnuje obráncům. "Zatím jsem spokojený, ale je to zatím. Těžké chvíle teprve přijdou," podotkl šestašedesátiletý kouč před dnešním odletem do USA.

#U18CZE se dnes sešla v Příbrami před odletem do Kanady na @HlinkaMemorial. 🇨🇦 Kluci se tam jako první představí v nových dresech 🦁#jakolev #HlinkaGretzkyCup pic.twitter.com/qBCIpstXPA — Hokejový nároďák (@narodnitym) 1. srpna 2018

První zápas na turnaji odehraje český výběr v noci z pondělí na úterý českého času, ještě předtím jej čeká přípravné utkání s Kanadou. Brankářskou jedničkou by měl být Nick Malík, Hadamczik ale oficiálně role v mužstvu moc rozdělovat nechce.

"Máme určené dvě pětky, které budou hrát přesilové hry. Zkušenost, kdy jsem trénoval dvacítku, mi ale velí, že nebudeme dopředu říkat, kdo je lídr. Někteří hráči si to pak na sebe až moc berou," uvedl Hadamczik. Spoléhat však bude zejména na Martina Huga Haše, Jaromíra Pytlíka a Michala Teplého, kteří startovali i na letošním MS hráčů do 18 let.

"Skupina je velmi těžká, ale nebudeme se na nic vymlouvat. Pro hráče to bude velká zkouška a možnost, jak se ukázat. Uvidíme, se kterými budeme moct počítat do těžkých chvil v budoucnosti," dodal Hadamczik.

Osmnáctka bude prvním týmem, který se představí v nových reprezentačních dresech. Na hrudi už nebudou mít státní znak, ale hlavu lva, nový symbol českého hokeje. "Těšíme se. Jsme Češi a obecně změny moc dobře nepřijímáme, ale s klukama se nám dresy líbí," řekl Pytlík.

Český tým bude na turnaji obhajovat finálovou účast z minulého roku, kdy v Břeclavi v závěrečném duelu prohrál s Kanadou 1:4. O rok dříve Češi neoficiální Světový pohár vyhráli.