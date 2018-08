Dohoda s Varaďou i pozvánka pro obránce Nashvillu. Říha doplňuje nominaci

Trenér české hokejové reprezentace Miloš Říha doplnil nominaci na přípravný letní kemp, který se v příštím týdnu od pondělí do pátku uskuteční v Přerově. Pozvánku nově dostali obránci Lukáš Buchta s Filipem Pyrochtou a sparťanský útočník Miroslav Forman. Akce se naopak nezúčastní olomoucký zadák Jakub Galvas.

Původně zlínský třiadvacetiletý obránce Buchta působí v zámořské univerzitní soutěži NCAA, v níž obléká dres University of Nebraska – Omaha. V seniorské reprezentaci se představí poprvé, v minulosti oblékal dresy mládežnických výběrů od šestnácti až do dvaceti let.

„Na Lukáše Buchtu máme dobré reference ze zámoří, doporučil ho zlínský trenér Martin Hamrlík a na kempu ho můžeme vyzkoušet," uvedl Říha v tiskové zprávě.

Po dohodě s trenérem juniorské reprezentace Václavem Varaďou pak uvolnil pro turnaj čtyř, který se hraje ve stejném termínu ve švédském Örnsköldsviku, obránce Jakuba Galvase.

V nominaci ho nahradil Filip Pyrochta. Dvanáctinásobný reprezentant, který poslední dva roky působil v Liberci, podepsal před sezónou dvouletý kontrakt s Nashvillem v NHL.

„Sraz nemá jen seznamovací charakter, ale chceme na něm ještě před sezónou vyzkoušet okruh hráčů pro širší kádr reprezentace," dodal Říha.

Sezónu začnou svěřenci Miloše Říhy až v listopadu v rámci turnaje Karjala. Během něj doma přivítají Švédsko a následně v Helsinkách domácí Finsko a Rusko.