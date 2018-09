Hokejové MS se do Česka vrátí v roce 2024. Chybí jen krůček

Plán je následující. V roce 2023 se šampionát uskuteční v ruském Petrohradě, kde kvůli tomu má vyrůst zbrusu nová největší hokejová hala na světě s kapacitou pro 22 500 diváků. O rok později by se MS odehrálo v České republice a rok nato ve Švédsku.

„Pořadatelství mistrovstvích světa v letech 2023 až 2025 sice bude řešit až kongres IIHF příští rok v květnu během šampionátu na Slovensku, nicméně jsme rádi, že se nám teď na Maltě podařilo dosáhnout cílů, na kterých jsme se předem neformálně domluvili s Ruskem a Švédskem," pochvaluje si tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund v rozhovoru pro Sport.cz.

Kongres v Bratislavě by neměl řešit jen pořadatelskou zemi pro rok 2023, jak tomu bylo zvykem v posledních letech, rozhodnout by se mělo i o dějištích turnaje v roce 2024 a 2025. „Rok 2023 by patřil Rusku, rok 2024 České republice a rok 2025 Švédsku. Žádná z uvedených zemí by v daný rok neměla mít protikandidáta," přibližuje Zikmund aktuální dohodu.

Podpora i od IIHF

„Ta má i podporu IIHF, se stoprocentní platností ale ještě pořadatelství ohlásit nemůžeme, protože do 15. ledna může podat žádost o kandidaturu na jakýkoliv z oněch tří šampionátů kterákoliv další země. Věříme ale, že je vše na dobré cestě," neskrývá Zikmund optimismus.

V České republice se naposledy světový šampionát konal v roce 2015, když se hrálo v pražské O2 areně a Vítkovicích. Domácí MS se nesmazatelně zapsalo do historie poté, co se stalo tím nejnavštěvovanějším v dějinách hokeje.

Příští rok se MS uskuteční na Slovensku v Bratislavě a Košicích, o rok později ve Švýcarsku v Curychu a Lausanne. V roce 2021 budou šampionát hostit běloruský Minsk a lotyšská Riga, v roce 2022 pak Finsko (Helsinky a Tampere).