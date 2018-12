Z hokejové reprezentace vypadli zranění Doudera, Vitásek a Kousal

Říha již po čtvrteční nominaci avizoval, že na pondělním srazu by se k mužstvu měli připojit i náhradníci, mezi kterými figurovali karlovarský Beránek, liberecký Lenc i Zdráhal z Vítkovic.

"Vezmeme si je všechny do kempu, budeme s nimi pracovat. A pokud nám vydrží sestava, kterou jsme určili, pak je teprve budeme uvolňovat domů. V nominaci jsou kluci, kteří ještě hrají v pondělí a ve středu," řekl tehdy reprezentační kouč.

Národní tým se bude v domácím prostředí připravovat do středy, kdy odletí do Finska. Do turnaje vstoupí ve čtvrtek 13. prosince v 17:30 v Tampere soubojem s domácí reprezentací. Po přesunu do Moskvy v sobotu od 13:45 změří síly s Ruskem a v neděli v poledne nastoupí proti Švédsku.