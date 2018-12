Návrat do reprezentace se nekoná, Gulaš se Říhovi omluvil

Dvaatřicetiletý útočník se měl do národního týmu vrátit po deseti měsících. Naposledy jeho dres oblékl v únoru při generálce na olympijské hry proti Finsku. V ní se zranil a přišel o turnaj pod pěti kruhy v Pchjongčchangu.

Před Gulašem se Říhovi pro Channel One Cup omluvili kvůli zranění či nemoci obránci Doudera s Vitáskem a útočníci Kousal s Filipem Pavlíkem. Jako náhradu do obrany kouč povolal Poláška s Kundrátkem a ve středu ráno rozhodl i o nových jménech do útoku.

S mužstvem na turnaj pocestují i Radan Lenc z Liberce, Patrik Zdráhal z Vítkovic a rovněž karlovarský Ondřej Beránek, který tak ve dvaadvaceti letech může zažít premiéru v národním týmu.

Češi budou ještě ve středu dopoledne trénovat v pražských Strašnicích, odpoledne pak odletí do Tampere, kde ve čtvrtek vstoupí do Channel One Cupu zápasem s domácími Finy. V pátek se Říhova družina přesune do Moskvy, hlavního dějiště turnaje. V sobotu ji čekají Rusové, o den později Švédové.