Nejdřív se mu smáli, pak ale zdokonaloval i Crosbyho. Nyní Pacina přichází pomoct českému hokeji

„Jedním z hlavních problémů našeho hokeje je chabá úroveň dovedností, která se projevuje špatnými výsledky našich mládežnických reprezentací. Snažíme se sjednotit metodiku a Tomáš by měl být jedním z lektorů ohledně osvojování si hráčských dovedností," prohlásil Pešan na středeční tiskové konferenci.

Členy týmu dovednostních trenérů jsou i někdejší reprezentanti David Moravec, Michal Broš, Václav Nedorost a Tomáš Kucharčík či bývalý extraligový hráč Dušan Andrašovský. „V tomto prvním kroku zatím půjde jen o kategorie okolo patnáctého roku věku. Postupně ale chceme dovednostní kouče rozšiřovat k mladším i starším hráčům. Naším cílem je, aby na hraně 18 let věku měli všichni hráči podobnou úroveň dovedností. V současnosti bohužel nejsou na takové úrovni, aby byli konkurenceschopní s vyspělým hokejovým světem," doplňuje Pešán.

Svazový šéftrenér Filip Pešán.

Pacina, jenž byl i osobním koučem Jarome Iginly, v rámci projektu VTM poskytuje trenérům poradenství, které zahrnuje ukázky speciálních tréninků, natáčení metodických videí nebo odborné semináře. Připravují se i stáže v zámoří, kde syn někdejšího uznávaného sportovního novináře Václava Paciny žije.

„Nejdůležitější slovo, které vyřkl i Filip Pešán, je ‚sjednotit‘. Musíme sjednotit přístup k individuální technice a dovednostem. Musíme tahat za jeden provaz, aby se Česko zase dostalo mezi světovou špičku a posílalo hráče do rovnocenného boje," uvědomuje si jednapadesátiletý Pacina.

Trénování hokejových dovedností se věnuje už od 90. let minulého století. Působil ve Finsku a Švédsku, nyní žije v zámoří. Rukama mu za tu dobu prošly desítky hráčů, kteří jsou teď hvězdami NHL. A zatímco v zámoří i Švédsku a Finsku jsou tzv. Skills Coaches běžnou věcí, v Česku se v tomto ohledu zaspalo.

„Svět se před dvaceti lety posunul," přiznává Pacina a připomíná zimní olympijské hry v Naganu v roce 1998, na nichž hokejisté Kanady skončili až čtvrtí. „Byla to tehdy pro kolébku hokeje velká krize. Tamější hokejová asociace hned po turnaji zasedla a celý týden řešila, co je špatně ve výchově mládeže. Jeden z nejzásadnějších výstupů? Kanaďani si uvědomili, že zaostávají v dovednostech," vzpomíná Pacina.

„Když jsem v Kanadě před více než dvaceti lety jako jeden z mála říkal, že rozvíjení dovedností je strašně důležité, všichni se mi smáli. A vidíte, dnes jsou Skills Coaches obrovský byznys, každý tým NHL má minimálně dva," těší Pacinu, že mu čas dal za pravdu.

„Jenže my jsme se, na rozdíl od vyspělých hokejových zemí, na dovednosti nezaměřili," ví Pacina. Nechce ale odhadovat, za jak dlouho se můžou projevit výsledky. „Nezmění se to ze dne na den. Je to dlouhodobá a tvrdá práce. Dovednosti musejí zlepšovat ve všech klubech, odmalička až do dospělosti. Ze své zkušenosti vím, že ti nejlepší hráči na sobě pracují pořád. Nejen na trénincích, ale i doma. Nejen v sezoně, ale i během letní pauzy," dodává Pacina, jenž přednáší i na portlandské univerzitě.

Svazový projekt VTM funguje od roku 2015 a je určen pro dvanáctileté až patnáctileté hokejisty. V rámci něj jsou organizovány tréninky a zápasy pro nejlepší hráče krajských výběrů. Za čtyři roky jím prošlo zhruba 5600 hokejistů včetně Martina Nečase, Martina Kauta nebo Jana Myšáka.