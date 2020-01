Šampionáty Rusům brát nechceme, tvrdí Fasel. Start hráčů NHL v Pekingu vidí optimisticky

„Společně s celým světem čekáme na rozhodnutí sportovní arbitráže, kam se Rusové odvolávají. Se zákazem ruské identity na olympijském turnaji už máme zkušenost z Pchjongčchangu a sami víte, jak zvláštní vítězství to bylo. Nepořádat v Rusku už přidělené šampionáty by bylo technicky obtížné. Počítáme s tím, že MS 2023 proběhne v Petrohradu, tak jak bylo kongresem rozhodnuto, a stejně tak by se měl uskutečnit o půl roku dřív šampionát hráčů do 20 let v Novosibirsku a Omsku," prohlašuje Fasel, který letos na podzim ale pozici prezidenta IIHF po 26 letech opustí.

Mezi kandidáty ucházející se o uvolněné křeslo se řadí i Petr Bříza, obecně se ale v hokejovém zákulisí dává největší šance Němci Franzi Reindlovi. Sedmdesátiletý Fasel by se chtěl rozloučit tím, že domluví návrat hráčů NHL na olympijský led. „Letos jsme si s komisionářem NHL Garry Bettmanem zatím jen popřáli hodně štěstí do nového roku. Pořád ale platí moje teze, že chceme na olympiádě, která má obrovský dosah v mnoha zemích, mít ty nejlepší hráče včetně všech hvězd NHL," říká Fasel.

Hned ale připomíná, že o tom musí zavládnout obchodní dohoda obou stran. „Bettman je zdatný vyjednavač. Pokud bude chytrý, dokáže propagovat svou ligu skrz Čínu po celé Asii," vykládá švýcarský funkcionář. „Když se mě ptáte, tak řeknu ano, jsem optimistický. Doufám, že se nám pro fanoušky hokeje podaří hráče z NHL do Pekingu dostat," dodává Fasel.

Jen slova chvály má pro organizaci letošního světového šampionátu hokejistů do 20 let. „Vím, že Ostrava má unikátního sportovního ducha a síla hokejové tradice se nejen tady, ale i v Třinci ukázala. Pořadatelé nastavili i dostupné ceny vstupenek, což byl skvělý krok. Celý turnaj se hrál ve skvělé atmosféře a jsem rád, že mistrovství světa mladých talentů takhle přitahuje diváky a už dávno se nehraje před prázdnými tribunami," vysekává poklonu Fasel.

„Nešlo nám o nějaké divácké rekordy, v zámoří se šampionáty dvacítek hrají ve větších arénách. Samozřejmě nás těší, že téměř polovina utkání byla vyprodána. Zisk z návštěvnosti ale není pro nás klíčový, zaobírá asi jen 25 procent z celého rozpočtu," říká generální sekretář Českého hokeje Martin Urban.

Kanadský fanoušek na MS hokejových dvacítek v Ostravě.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Pro nás bylo důležité být dobrými hostiteli a v rámci toho jsme i vstupné dali na takovou úroveň, aby bylo dostupné i pro místní obyvatele," tvrdí Urban a přiznává, že hodně dojemným zážitkem pro něj byl závěr čtvrtfinálového duelu se Švédskem, kdy čeští fanoušci i při prohře domácích 0:5 hromadně skákali a fandili.

Popularita šampionátu roste každým rokem, letos se vysílal živě ve třinácti zemích. „Podle zpráv od lidí z TSN by mělo v zámoří televizní přímý přenos finále s Ruskem sledovat až 50 milionů diváků. Přijde mi až neuvěřitelné, že se do Ostravy vydaly přes tři tisícovky Kanaďanů. Že dodržují tradici a tráví Vánoce s hokejem, i když musí na opačný konec světa," usmívá se Fasel.