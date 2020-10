Reprezentace na Karjale? Pešán zvažuje vzít juniory, z extraligy nepovolá nikoho

Trenér české hokejové reprezentace Filip Pešán zvažuje možnost, že by na turnaj Karjala, který se uskuteční příští týden v Helsinkách, nominoval hráče národního týmu do dvaceti let. Čeká, jestli vedení turnaje takový krok povolí Rusům, kteří pro Karjalu sestavili nominaci výhradně z hráčů juniorského nároďáku.

„Kdyby vedení turnaje ruskému týmu povolilo přijet s národním týmem do 20 let, tak i já budu reagovat v sestavě a budu nominovat naše kluky z dvacítek," řekl České televizi Pešán, který si na Karjale odbude premiéru v roli hlavního kouče české seniorské reprezentace.

Dvacítku čeká na přelomu roku mistrovství světa v kanadském Edmontonu, tým vedený trenérem Karlem Mlejnkem má ale kvůli pandemii koronaviru značně ztížené podmínky na přípravu. Profesionální sportovní kluby v Česku totiž za současných podmínek nesmějí trénovat v uzavřených prostorech. Mezinárodní hokejová federace IIHF navíc kvůli pandemii zrušila všechny přípravné mezinárodní akce.

„Hlavně se musím ohlížet na to, že naše dvacítka nemá do mistrovství světa vůbec žádný přátelský zápas. Takže bych určitě nominoval minimálně jednu pětku hráčů nároďáku do dvaceti let," plánuje Pešán.

Ať už jeho záměr s využitím juniorské reprezentace dopadne jakkoliv, už teď je jisté, že do svého výběru pro Karjalu, který oznámí ve čtvrtek odpoledne, nezařadí žádné hráče z Tipsport extraligy. Ta se totiž v současnosti nehraje a kluby mají velmi omezené možnosti tréninku.

Češi vstoupí do Karjaly příští čtvrtek v Helsinkách proti Švédsku. Zápas se měl původně uskutečnit v pražské O2 areně, s ohledem na vývoj epidemiologické situace v Česku, případnému prodloužení nouzového stavu a s cílem omezit cestování mezi zeměmi se ale přesunul do finské metropole, kde se budou hrát i ostatní zápasy.

V sobotu pak národní tým vyzve domácí Finy a o den později zakončí turnaj utkáním s Rusy.

Hráči a členové realizačního týmu budou před odletem testováni v zemích, v nichž na klubové úrovni působí, a po příletu znovu ve Finsku.

Program turnaje Karjala v Helsinkách: Čtvrtek 5. listopadu 14:30 Česká republika – Švédsko 18:30 Rusko – Finsko Sobota 7. listopadu 13:30 Švédsko – Rusko 17:30 Finsko – Česká republika Neděle 8. listopadu 13:30 Česká republika – Rusko 17:30 Finsko – Švédsko

Utkání se Švédskem a Ruskem proběhnou v Hartwall Areně bez diváků, návštěva při zápase s Finskem bude omezena pravděpodobně na 4 500 diváků. Všichni účastníci budou ubytováni ve společném hotelu, přičemž turnaj proběhne v režimu tzv. bubliny.

