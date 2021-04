Klouček začne pod dekou. Gólmani se ale o práci v Jindřichově Hradci podělí

Zvláštností zápasu bude, že se v české brance podělí o práci oba z celkově sedmi debutantů. „Máme strategii, že plánovaně nasadíme dva gólmany. Chytat začne Dominik Frodl, druhá polovina zápasu bude na Milanu Kloučkovi," přibližuje asistent kouče Jaroslav Špaček.

„Pro mě bude příprava úplně stejná, jako kdybych chytal celý zápas, jelikož začínám od začátku. Myslím, že to bude trošku jiné pro Milana, protože je přeci jen horší jít do zápasu v půlce. Na zimáku je dost chladno, takže bude asi vymrzlý," říká 25letý Frodl.

🎥 Připomeňte si všech pět gólů v síti soupeře v sestřihu dnešního zápasu ve Vídni 👏#narodnitym #jakolev #mshokej pic.twitter.com/PFpudKSzqC — Hokejový nároďák (@narodnitym) April 22, 2021

O tři roky mladší pardubický Klouček připouští, že bude v obtížnější. „Není to úplně obvyklé vědět dopředu, že do zápasu zasáhnu až někdy od třicáté minuty, ale rozcvička bude stejná, pak se asi na první třetinu zabalím do deky, aby se do mě nedala a musíme se snažit udržet psychicky ve hře a čekat na tu půlku," říká nejmladší z brankářů na reprezentačním kempu.

🦁 Do dnešního duelu povede #narodnitym 🇨🇿 v pozici kapitána útočník Jakub Flek, jeho asistenty budou Jakub Galvas a Ondřej Beránek 🙌🏻 #jakolev #CZEvAUT



📸 Jan Beneš pic.twitter.com/vSt2Z3VhU6 — Hokejový nároďák (@narodnitym) April 24, 2021

Frodl je odchovancem Slavie, ale má za sebou tři sezony v extralize v dresu Plzně a nemůže se dočkat první šance v reprezentaci. „Určitě zdravá nervozita přijde, ale zatím spíš velkou natěšenost a hrozně se na to těším," míní. Čtvrteční duel ve Vídni pozoroval ze střídačky, ale na sledování hráčů soupeře se nijak speciálně nesoustředil.

„Samozřejmě vím, na jaké hráče si asi dát víc pozor, že tam hraje i brněnský, ale jinak nic neokoukáte ze šedesáti minut hry, takže je to spíš o mně, jak se s tím vypořádám," tvrdí gólman, jenž by se podle zákulisních zpráv mohl v příští sezoně potkat s reprezentačním kolegou i v jednom klubu.

Brankář Dominik Frodl na tréninku české hokejové reprezentace.

Český hokej, Jan Beneš

Klouček nechává spekulace o podobě brankářského tandemu bez komentáře a hlavně doufá, že se dnes po střídání první střelou chytí. „Je důležitá, i když člověk chytá od začátku. Předtím má ale rozbruslení, takže je to takové, že má tu střelu dřív. Já si na ni budu muset počkat. Zažil jsem naposledy někdy v dorostu takové protočení brankářů, ale těším se, že dostanu poprvé šanci v nároďáku a nějak víc to neřeším," naznačuje.

Dodnes si Klouček pamatuje, jak byl při prvním zápase za mládežnický výběr Česka nervózní. „Bylo to při šestnáctkách derby proti Slovákům, měl jsem úplně sevřený žaludek. Teď už to beru víc klidu a vím, že musím prostě chytit puk," říká. Na dálku u televize bude mít velkou podporu. „Hlavně od rodičů a přítelkyně, všichni mi fandí a budou koukat. Nejvíc to prožívá se mnou asi mamka," dodává

Dominik Frodl na tréninku české hokejové reprezentace s koučem brankářů Zdeňkem Orctem.

Český hokej, Jan Beneš

Při současných opatřeních také Frodla budou při premiéře sledovat jeho blízcí jen u obrazovky. „Je mi to docela líto, ale už jsem si na to za ten rok nějak zvykl. Jinak hokejem žijeme celá rodina už odmalička. Brácha Jakub je hokejový rozhodčí, píská jako čárový i extraligu a zažil už to přede mnou, že celá rodina jezdila na zápasy," přibližuje.

„Určitě jsem rád, že babička se může koukat alespoň v televizi a bude ně mě pyšná, ale to se vztahuje na celou rodinu. Nikde není psáno, že by se mi do budoucna nemohlo povést znovu zachytat si nějaký zápas, a doufám, že v nejbližší době už i s diváky," tvrdí Frodl.