Přípravu na MS ukončilo osm hokejistů, nově se připojí také Šulák z Finska

„Nebylo to tedy tak, že kdo dal v sobotu gól, tak jednoznačně zůstane v týmu. Už se díváme na jeho budoucí strukturu. Víme, jací další hráči by se nejspíš měli připojit a na jakých pozicích by nás mohla tlačit bota. Podle tohoto kritéria jsme vybírali," uvedl český kouč.

Od pondělí, kdy kemp českého mužstva bude pokračovat už v Plzni, už nebudou jeho součástí brankář Dominik Frodl, obránci Libor Zábranský, Vojtěch Budík a útočníci Karel Plášek, Libor Horký, Jan Hladonik, Jan Dufek a Marek Zachar.

„Když jsme s asistenty uvažovali, koho si nechat v mužstvu a koho poslat domů, tak jsme až tolik nehleděli, kdo a jak sbíral kanadské body. Spíš jsme vybírali typově nejvhodnější hráče, kteří mohou doplnit mužstvo na jednotlivých postech a přijmout tu roli nejlépe," přiblížil Pešán.

Volba pro něj nebyla až tak těžká. „Všichni hráči se nám ukázali nejen v tréninku, ale také v zápase. Dnes bylo na ledě hodně nováčků, možná i proto byl do poloviny utkání jejich projev dost nervózní. Postupně jsme nabírali sílu, z kluků to spadlo a zvládli jsme to. Dost výrazně se na tom podílely přesilovkové formace. Závěr byl docela divoký, takže nakonec tu svou převahu hráči promítli i do gólů," hodnotil Pešán sobotní utkání.

„Než jsem večer první zúžení kádru provedl, musel jsem si ještě ověřit, jak jsou na tom hráči zdravotně, ale protože se přidá pět kluků z mužstev, která skončila v extraligovém semifinále, byl nějaký škrt už nutný," řekl trenér Filip Pešán s odkazem na to, že chce v přípravě na MS udržovat jen tři brankáře a pět kompletních lajn hráčů do pole, aktuálně je to deset obránců a šestnáct útočníků.

Hokejisté české reprezentace Jan Dufek, Jakub Flek a Luboš Horký oslavují gól na 2:2 v utkání s Rakouskem.

Vlastimil Vacek, Právo

V Plzni se totiž objeví gólman Jan Růžička z Mladé Boleslavi, obránce David Němeček ze Sparty a do útoku budou k dispozici z pražského klubu David Tomášek a ze středočeského celku pak Ondřej Najman a Pavel Kousal. „Ve středu dorazí z Finska také obránce Libor Šulák," potvrdil příjezd dalšího krajánka Pešán, který chce znát i stav lékařského vyšetření u Davida Šťastného z Mladé Boleslavi a pak se definitivně rozhodne o jeho případném zapojení.