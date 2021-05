Pešán škrtl devět jmen. Z extraligových finalistů se o hokejové MS porve sedmička

Sedm hráčů, kteří na začátku týdne dohráli finále hokejové extraligy, doplní od pondělí národní tým v přípravě na mistrovství světa. Ten se nyní už natrvalo přesouvá do pražské O2 areny, kde 6. a 7. května sehraje mezistátní zápasy proti Slovensku a o týden později na stejném ledě absolvuje i generálku na šampionát v podobě závěrečného dílu Euro Hockey Tour za účasti Švédska, Ruska a Finska.

Reprezentační trenér Filip Pešán až po sobotní odvetě s Německem v Norimberku rozhodl, kterých devět jmen vyškrtne ze stávajícího výběru. Nakonec sen o účasti na MS skončil pro brankáře Kloučka, obránce Šaldu, Němečka, Gazdu a útočníky Kodýtka, Poura, Suchého, Černocha a Beránka. „Při vyřazování hráčů bereme v úvahu hlavně to, jak se hodí do skladby budovaného mužstva, které role dokáží přijmout, protože taky už víme, které posty a v jaké kvalitě se nám ještě doplní," mínil Pešán.

V pondělí odpoledne budou nově na tréninku národního týmu z Liberce brankář Petr Kváča, obránce Ondřej Vitásek a útočníci Radan Lenc i Adam Musil, z mistrovského Třince pak obránce David Musil a tandem útočníků Michael Špaček a Matěj Stránský. „Během týdne pak má z Ruska dorazit gólman Šimon Hrubec a řešíme i otázku, jestli by se mohl z Omsku zapojit i útočník Jiří Sekáč, přestože finále play off v KHL kvůli zranění," přiblížil kouč.

Brankář Liberce Petr Kváča se raduje z vítězství.

Radek Petrášek, ČTK

V přípravě národního týmu budou nyní čtyři gólmani, což naznačuje, že zájem o finské krajánky Bartošáka a Hrachovinu asi není ze strany reprezentace tak žhavý. Jako nereálné už vypadá i zapojení boleslavského útočníka Šťastného.

Z hráčů, kteří ještě hrají ligové soutěže na evropském ledě, jsou za adepty účasti na MS považování útočník Jan Kovář ze švýcarského Zugu, obránci Lukáš Klok z Raumy, Michal Moravčík z Tappary a do útoku ještě další hráč klubu z Tampere Jiří Smejkal. „Jména legionářů, jim lze ještě poslat pozvánku, si snadno odvodíte," uvedl Pešán.

Z hráčů, jejich mužstva jsou v zámoří aktuálně pod čarou postupu do Stanley Cupu, by se v Rize mohli objevit detroitší Filipové Hronek a Zadina, možná i jejich spoluhráč Jakub Vrána. Určitě by kouč hodně stál o Dominika Kubalíka z Chicaga.

Aktuální podoba české hokejové reprezentace v přípravě na mistrovství světa Brankáři Šimon Hrubec, Roman Will, Petr Kváča, Jan Růžička Obránci David Sklenička, Andrej Šustr, Libor Šulák, Vojtěch Mozík, Jakub Galvas, Michal Jordán, David Musil, Ondřej Vitásek, Dominik Mašín, Jan Ščotka, Útočníci Hynek Zohorna, Tomáš Zohorna, Matěj Stránský, Michael Špaček, Radan Lenc, Matěj Blümel, David Tomášek, Robin Hanzl, Lukáš Radil, Adam Musil, Rudolf Červený, Šimon Stránský, Jakub Flek, Pavel Kousal, Ondřej Najman.

Zájem bude mít také o Radima Šimka i Tomáše Hertla ze San Jose, u obou ale bude záležet na zdravotní prohlídce. Otevřená je pak otázka reprezentačního debutu Pavla Zachy z New Jersey. „Na potvrzování nějakých jmen z NHL je ještě brzy," tvrdil kouč.