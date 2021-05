Inspirace pro Pešána. Když nezabere Al Pacino, zkuste Pláteníka!

Zítra to vypukne. O motivaci českých hokejistů v prvním zápase mistrovství světa v Rize proti Rusku nemusí mít kouč Filip Pešán nejspíš žádné obavy. Jenže přijdou i složitější chvíle, kdy bude muset trenérský nováček na šampionátu promluvit týmu do duše a nenechávat to na ostřílenějších asistentech Martinu Strakovi a Jaroslavu Špačkovi.