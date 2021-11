Hymnu zpívaly nadšeně, hrdince Pejšové přišla fandit i učitelka

S téměř osmi stovkami diváků si české hokejistky nadšeně zazpívaly hymnu a když to pro ně stejně dopadne v Chomutově ještě dvakrát, jejich sen o premiérové olympijské účasti se stane realitou.

Za hrdinku byla Daniela Pejšová, která dala vítězný gól a navíc ještě asistovala u další branky, která pečetila konečnou českou výhru 3:1. „Nastoupila jsem proti Norsku poprvé v životě. To, že jsme favoritky na papíře, musíme pustit z hlavy, i když tam určitě byl značný tlak i nervozita," líčila 19letá obránkyně ze švédského MoDo.

Přes poměr střel 43:7 se česká výhra nerodila snadno. „I když Norsko nehraje elitní skupinu mistrovství světa, umělo nás potrápit. Soupeřky disciplinovaně a houževnatě bránily. Věděly, jak hrát pozičně, nebylo to s nimi jednoduché, ale naše holky měly perfektní přístup," řekl český kouč Tomáš Pacina.

Kateřina Mrázová mezi Norkami Enou Nyströmovou a Emmou Bergesenovou.

Ondřej Hájek, ČTK

„Myslím si, že jsme to celkově jako tým zvládly v pohodě. Byly jsme trpělivé a na ledě jsme nijak nebláznily. Já navíc měla v hledišti spoustu známých. Přišli kamarádi, rodina a třeba i moje bývalá učitelka ze základky. Byl to jiný pocit, když jsem věděla, že mě tito blízcí podporují. Každopádně slíbili, že dorazí o víkendu," řekla Pejšová.

Důležitý úvodní gól dala česká kapitánka Alena Mills. „Byly jsme dost nervózní, až časem se to podařilo setřást. Hrály jsme hodně spolu, všech pět zapojených v útoku i v obraně. Dokázaly jsme být trpělivé a dotáhnout to. Až od třetího zlomového gólu se nám dýchalo lépe. Oddechly jsme si ale teprve poté, co čas vypršel," tvrdila česká útočníce.

„Žádný gól mi nedodal úplně klid, ale to odskočení ve skóre na 3:1 bylo důležité. Nakonec jsem spokojený, tým ustál evidentní tlak velkého očekávání. Důležité bylo jeho mentální nastavení, počítající s houževnatosti i enormní bojovností soupeřek," mínil Pacina.

V sobotu od 16.00 h hrají české ženy proti Polkám, které začaly kvalifikační turnaj debaklem od Maďarek, s nimiž národní tým svede v neděli zřejmě rozhodující bitvu o olympijskou účast. „Nemůžeme nic a nikoho podcenit. Polky jsou také bojovný národ," doplnil Pacina.