Do brány Svoboda, do akce naskočí i Zábranský

České hokejisty čeká v sobotu druhé vystoupení na turnaji Karjala a stejně jako v tom prvním budou čelit domácímu týmu. Po čtvrtečním přesunu ze Švédska do Helsinek změří síly s Finy. Pokud chtějí svěřenci kouče Filipa Pešána pomýšlet na úspěch v celém turnaji, potřebují po porážce s týmem Tre kronor nutně uspět. Sestava by měla doznat jen menších změn, naskočí do ní bek Libor Zábranský a brankář Miroslav Svoboda. Zápas začne v 17:00 SEČ. Vysílá ČT Sport, online přinese Sport.cz.

Zatímco český tým nestačil při premiéře v olympijské sezoně na Švédy (1:4), Finové si ve čtvrtek s přehledem poradili s mladým výběrem Ruska a zvítězili 3:0.

"Finové budou silní, mají tam spoustu skvělých hokejistů, ale je to hlavně o nás; abychom dělali ty věci, které dělat máme, abychom byli na místech, kde máme být, abychom měli nasazení a když pak máme nějaké šance, tak je zkrátka třeba je využít," řekl asistent trenéra Martin Straka.

Předpokládaná sestava ČR: Miroslav Svoboda - Jiříček, Jeřábek, D. Sklenička, Pýcha, Pyrochta, Ščotka, Mašín, Zábranský - Řepík, Chlapík, D. Kaše - Blümel, M. Špaček (Kodýtek), M. Stránský - L. Horký, O. Najman, P. Kousal.

Určitá nejistota provázela start Michaela Špačka, jenž vynechal kvůli nachlazení čtvrteční trénink ještě v Linköpingu, ale jeho stav se zlepšil a v sestavě by neměl chybět. "Je to řada, která hraje dobře, funguje tam ta dvojička Matěj Stránský, Špaček. Už minulou sezonu dávali hodně gólů a je těžké je trhat od sebe. Jsou to takoví lídři, na které se můžeme spolehnout v každém zápase. Věříme, že Michael se dá dohromady natolik, aby mohl jít do zápasu," přiblížil po dnešním tréninku druhý asistent Jaroslav Špaček.

"Finové jsou neskutečně rychlí, mají dobrý přechod z obrany do útoku a myslím, že Rusové za nimi zaostávali. Finové na ně vytvořili opravdu velký tlak. Góly dali z přesilovek, bylo tam hned osm početních výhod, takže Rusové strávili hodně času v oslabení a stálo je to hodně sil. Finové hráli kompaktně a mají na tento turnaj postavený silný tým. Myslím, že to pro nás bude dobrá výzva," řekl na adresu nejbližšího soupeře Jaroslav Špaček.

Oba celky se naposledy střetly začátkem června na světovém šampionátu v Lotyšsku, kde Seveřané zvítězili 1:0. V průběhu minulé sezony EHT si každý z týmů připsal po dvou vítězstvích, přičemž před rokem na Karjale slavili vítězství 2:0 Češi.

"Čekám možná ještě o něco bruslivější zápas, než jsme hráli ve středu se Švédy. Finové budou mít určitě skvěle připravenou taktiku, jak mají vždycky. Budou nepříjemní, budou hodně bruslit a bude to určitě těžký zápas," předpověděl útočník Jiří Smejkal, jenž má s finským hokejem bohaté zkušenosti díky působení ve finské nejvyšší soutěži, kde v této sezoně hájí barvy týmu Pelicans Lahti.

"Finové hrají trochu jiným stylem než Švédi, ale v podstatě to bude asi podobný zápas. Domácí mají hodně zkušené mužstvo, ale já si myslím, že to je především o nás, jestli budeme dělat chyby a podobně. Musíme se držet našeho systému a toho, co chceme. Pak to bude v pohodě. Já doufám, že se na to dobře připravíme a tentokrát vyhrajeme," doplnil další útočník Filip Chlapík.

V neděli uzavře národní mužstvo vystoupení na turnaji od 12:30 SEČ duelem s Ruskem.