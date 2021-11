Playbook jako hokejová bible. Češky podle něj rozpoutaly nevídanou kanonádu

České reprezentantky dovolily Polkám v každé třetině jedinou střelu, naopak samy se dostaly k celkem sedmapadesáti. Soupeřky neměly způsob, jak zastavit české útočné vlny, které se na ně valily jedna za druhou. „Hrály jsme týmově, podporovaly jsme na puku, přesně podle našeho playbooku a dělaly to, co nám trenér říkal," odvolávala se v České televizi na hokejovou bibli národního týmu žen 22letá útočnice Klára Hymlárová.

„Věřily jsme, že zvítězíme, ale nechtěly jsme nic ponechat náhodě, ani dovolit Polkám nějaké nadechnutí," připustila hráčka, která s bilancí 2+2 patřila mezi nejproduktivnější v týmu. Alespoň jeden kanadský bod si připsalo celkem patnáct reprezentantek. „Nehrajeme na to, kdo dá góly nebo vyhraje produktivitu. Vstřelila jsem desátý gól, to vím a holky mi to v kabině hned i připomínaly, ale pak už jsem ani přesně nevěděla, kolik to bylo," doplnila hráčka ze St. Cloud State University.

Češky oslavují drtivou výhru nad Polkami.

Ondřej Hájek, ČTK

Stejně jako proti Norkám poznala gólovou radost také Aneta Lédlová. „Nejde až tolik o to, že jsem se zase trefila, i když každá branka potěší. Hrály jsme fakt dobře. Všechny jsme bojovaly, až do konce jsme nevypustily žádné střídání a Polsko k ničemu nepustily," usmála se hráčka Kadaně, kterou z hlediště vedle velkého počtu příbuzných sledovala i roční dcerka.

„Rozebraly jsme polskou obranu a mohly si vyzkoušet, jak nám fungují věci na ledě. Berme to jako druhý udělaný krok a teď už se musíme koncentrovat na Maďarky. Víme, co chceme hrát a když dokážeme hrát spolu v duchu playbooku, můžeme uspět," mínila další hvězda útoku Kateřina Mrázová, která dva góly Polkám dala a u dalších čtyř asistovala.

Reprezentantky skutečně dělí od premiérové olympijské účasti poslední krok. Potřebují ale zvládnout i nedělní kvalifikační duel s Maďarkami. „Každá z nás to chce, na ledě necháme všechno! Věřím, že vyhrajeme a olympiádu uděláme," doplnila Lédlová.

České hokejistky se radují z gólu, v bráně je Matyna Sassová z Polska.

Ondřej Hájek, ČTK

„Výhra nad Polskem nám možná pomůže, že se budeme cítit komfortně v zakončení, ale teď už je to za námi a musíme se soustředit na třetí utkání. Maďarky jsou hokejově na vyšší úrovni. Začne se za stavu 0:0, budeme muset být trpělivé a snažit se opět hrát týmově," řekla Hymlárová.