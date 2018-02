HOKEJ ON-LINE: Po dvou třetinách je stav nerozhodný

Včera

Turnaj pěti zemí do 17 let v Järvenpää: ČR - Rusko 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). USA - Švédsko 10:2. Turnaj čtyř zemí hokejistů do 16 let v Přerově: ČR - Švédsko 4:3 po sam. nájezdech (0:2, 2:0, 1:1 - 0:0), ČR - Finsko 4:3 (1:2, 2:1, 1:0), Rusko - Švédsko 3:0, Rusko - Finsko 2:0. Turnaj pěti zemí hokejistů do 19 let v Hradci Králové: Švédsko - Švýcarsko 8:2, Finsko - Německo 6:2.