Dvacet let od otevření zlaté brány. Jak žijí hokejové legendy

Návrat zimních her na asijský kontinent je pro český hokej trochu symbolický, vždyť i v roce 1998 fanoušci v celé zemi vstávali brzy ráno, aby sledovali přenosy z Nagana. Snad každý už někdy slyšel z televize, jak hokejisté slovy komentátora Roberta Záruby „otevírali zlatou bránu“ a „jak se přepisovaly dějiny“. Připomeňme si sportovní i životní osudy třiadvaceti zlatých hochů, jejichž kouč Ivan Hlinka tragicky zemřel po autonehodě v srpnu 2004.

Hokejisté zlatého týmu z olympijských her v Naganu položili 5. února 2018 v Praze na Olšanských hřbitovech věnce k hrobu trenéra Ivana Hlinky. Na snímku v popředí zleva Hlinkův asistent z Nagana Slavomír Lener a bývalý útočník Martin Ručínský.

Členové zlatého týmu hokejistů z olympijských her 1998 v Naganu se podepisovali 5. února 2018 v Síni slávy českého hokeje v Praze svým příznivcům při příležitosti dvacátého výročí historického triumfu. Mezi sedmnáctkou tehdejších reprezentantů nechyběl ani jediný aktivní hráč Jaromír Jágr (vpravo)

Dominik Hašek

Získal dvakrát Stanley Cup, vychytal titul Pardubicím a definitivně ukončil kariéru po svém třetím návratu k hokeji až v roce 2011. Věnoval se pak Síni slávy, nyní se snaží podnikat s energetickými nápoji.

Roman Čechmánek

Prožil vsetínskou éru šesti titulů, získal zlato na MS a loučil se po sezóně 2008/2009 v třinecké brance. Jeho podnikatelské aktivity vyústily v bankrot, kvůli finančním problémům také stanul před soudem. Teď trénuje druholigový Hodonín.

Milan Hnilička

V Naganu až třetí gólman vychytal světové zlato o tři roky později a po ukončení kariéry v roce 2010 zůstal u hokeje jako funkcionář. Do Pchjongčchangu jel jako generální manažer národního týmu, zároveň sedí v Poslanecké sněmovně.

František Kučera

Obránce přispěl i ke zlatému hattricku (světové tituly 1999 až 2001). Kariéru pak ukončil ve Slavii a teď s bratrem provozuje halu v pražských Letňanech a je spolumajitelem místního klubu Letci.

Jaroslav Špaček

Do sbírky si přidal i zlato z MS. Po návratu z NHL ještě v play off nastoupil do obrany Plzně a pomohl jí před pěti lety k historickému titulu. Na letošních ZOH je asistentem kouče národního týmu.

Petr Svoboda

Nejstaršímu z naganských obránců je už 52 let. Autor vítězné branky ve finále proti Rusku krátce po olympiádě ukončil kariéru. V současnosti dělá hráčského agenta.

Richard Šmehlík

Obránce, jenž vítěznou euforii odnesl šrámem ve tváři (po neúmyslném zásahu hokejkou od gólmana Haška), získal i Stanley Cup. Hokej přestal hrát v roce 2003. Nyní nedaleko Buffala, kde se usadil, provozuje hotel pro psy. Zároveň vyučuje brazilské bojové umění jiu jitsu.

Roman Hamrlík

V NHL ukončil kariéru teprve před pěti lety. K návratu do Zlína, kde trénuje jeho bratr, se obránce přemluvit nenechal. V Montrealu má hokejovou školu a loni v létě se tam i oženil.

Jiří Šlégr

Hromotluk z obrany přidal i prvenství z MS a zisk Stanley Cupu, stal se tak členem Triple Gold Clubu. Kariéru mu před pěti lety ukončily bolesti zad, pak vyzkoušel i politickou dráhu a nyní stojí na litvínovské střídačce jako kouč.

Libor Procházka

Nenápadný bek oslavil i zlato z MS a kariéru ukončil před třemi roky v Kladně, kde nyní vede hokejový potěr.

Jaromír Jágr

Další člen Triple Gold Clubu, hrající legenda. Nejen v Česku, ale i v NHL jako jediný z naganské party se v téměř 46 letech stále aktivně věnuje hokeji. V Calgary ho pronásledovala zranění, vrátil se do Kladna, kde nastupuje v první lize za Rytíře.

Martin Straka

Do sbírky přidal titul mistra světa a jako plzeňský patriot pomohl k extraligovému triumfu klubu, který už předtím získal do vlastnictví. Teď mu šéfuje na plný úvazek jako kouč i generální manažer.

Vladimír Růžička

Kapitán naganských šampiónů hned po ukončení kariéry v roce 2000 začal trénovat a přivedl ke dvěma titulům Slavii i národní tým na MS. Zažil i pár osobních malérů, včetně soudu, nyní trénuje v Chomutově.

Pavel Patera

Centr, jenž se stal celkem třikrát i mistrem světa, ukončil kariéru po sezóně 2014/2015 v Olomouci. Teď trénuje doma v Kladně prvoligové Rytíře a sleduje tenisové krůčky své dcery.

Martin Procházka

Šikovný útočník z kladenské líhně se může chlubit čtyřmi zlatými medailemi z MS. Hrát přestal v roce 2010, pak se účastnil taneční soutěže StarDance, působil jako mluvčí reprezentace a nyní trénuje druholigové Řisuty.

Milan Hejduk

Skvěle rozjetou kariéru završil před čtyřmi lety v Coloradu, kde se dočkal pocty – pod střechou haly visí jeho dres. U hokeje ale vydržel, trénuje v Denveru děti včetně svých 13letých dvojčat.

Robert Lang

V NHL hrál útočník až do sezóny 2009/2010, pak už zůstal s rodinou za oceánem, kde obchoduje s realitami, vedle toho se věnuje golfu i potápění a rybaří se svými syny.

Robert Reichel

V roli kapitána zažil zlaté tažení při mistrovstvích světa. Kariéru ukončil v roce 2010, pak trénoval Litvínov i juniorskou reprezentaci a v jeho stopách dnes úspěšné kráčí 19letý syn Kristian.

Martin Ručinský

Hvězdnou kariéru uzavřel před čtyřmi lety vysněným titulem s Litvínovem, minulou sezónu si zkusil i roli generálního manažera reprezentace při SP i na MS, teď se snaží hodně cestovat.

David Moravec

Útočník s čichem na góly se proslavil i zlatou trefou na MS 2001. Hokej hrál ještě před čtyřmi lety, pak si zkusil roli manažera u ženské reprezentace a nyní komentuje jako expert ČT sport.

Jiří Dopita

Patřil k pilířům národního týmu při zlatém hattricku. Kariéru uzavřel před pěti lety v útoku Olomouce, kterou pak vlastnil a trénoval. Objevil se i na střídačce Třince a nyní vede prvoligový Vsetín.

Josef Beránek

Hokej hrál až do roku 2010 ve Slavii, kde zkusil i trénovat. Nedopadlo to pro něj slavně, stejně jako další angažmá na střídačce Mostu.

Jan Čaloun

Ještě přidal do své sbírky zlato z MS, dráhu útočníka uzavřel před osmi lety a od té doby působí jako funkcionář v prvoligovém Ústí nad Labem.