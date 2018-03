Další omluvenka pro MS! Kovář je vyhořelej, slyšel Jandač. Vondrku do Dánska nevezme

„Dohodli jsme se, že Honza na mistrovství světa nepojede. Má toho dost a z rozhovoru s ním jsem cítil, že je opravdu unavený,“ řekl pro Sport.cz Josef Jandač, který Kovářovi volal v pondělí odpoledne.

„Bolí ho celé tělo, potřebuje se připravit na novou sezónu, navíc mu v Magnitogorsku skončila smlouva,“ přibližuje Jandač důvody odmítnutí píseckého odchovance, který v národním týmu odehrál 111 utkání a vstřelil 21 branek.

„Honza za poslední roky odjezdil skoro všechny reprezentační turnaje a sám mi i přiznal, že je malinko vyhořelej. Jeho rozhodnutí plně chápu, jednoznačně má na něj nárok,“ nevyčítá nic Jandač dvojnásobnému šampiónovi KHL.

Vondrka by těžko hledal motivaci

Je to již několikátá omluvenka, kterou musí Jandač pro MS v Dánsku vstřebat. Do Kodaně navíc nepocestuje ani další olympionik z Pchjongčchangu, kapitán chomutovských Pirátů Michal Vondrka.

„Je mu pětatřicet, s Chomutovem měli už delší čas jistou záchranu v extralize a těžko by nacházel motivaci podstupovat šestitýdenní přípravu do začátku mistrovství světa. Měl by to složité mentálně i fyzicky. Rozhodli jsme se ho proto nebrat,“ uvedl Jandač.

Až čtyři hráči z Liberce, jistý Pyrochta

Jeho kádr připravující se na světový šampionát aktuálně čítá 23 jmen, už zítra by se měl rozšířit o další. O hráče Liberce, kterým v pondělí po vyřazení ve čtvrtfinále play off s Hradcem Králové skončila klubová sezóna.

„Nominuju maximálně čtyři kluky z Liberce,“ řekl Jandač s tím, že jedním z povolaných bude i jednadvacetiletý obránce Filip Pyrochta. „Další jména ale neprozradím, chci nejprve mluvit s dotyčnými hráči,“ avizuje kouč.

„Nechtěl jsem je otravovat hned po prohraném sedmém čtvrtfinále, chtěl jsem je nechat aspoň chvíli oddechnout. V průběhu úterý budu kluky obvolávat a zjišťovat jejich zdravotní stav,“ plánuje Jandač, který zváží, jestli bude chtít mít liberecké Bílé Tygry už ve čtvrtek na tréninku v Praze nebo až o tři dny později v Příbrami, kde národní tým příští středu a čtvrtek odehraje dvojutkání v rámci Euro Hockey Challenge proti Švýcarsku.