Naše hra měla parametry jen prvních deset minut, uznal trenér hokejové reprezentace

"Měli jsme nějaký parametr v podstatě jen prvních deset minut zápasu. Potom jsme tahali za kratší konec a byli u všeho druzí, prohrávali jsme osobní souboje a zaslouženě jsme podlehli," uvedl při hodnocení utkání trenér poražených Josef Jandač.

Čeští hokejisté, kteří zvládli vítězně předchozích sedm zápasů v přípravě na mistrovství světa v Dánsku, se prosadili až za stavu 0:3. Tříbrankový náskok mělo Švédsko na své straně již ve 36. minutě. "Pak jsme s tím zkusili ještě něco udělat, a protože se nám výkon nelíbil, tak jsme to proházeli. Když už nic jiného, tak jsme vyhráli alespoň tu jednu třetinu," konstatoval Jandač.

Nejvíce mu chyběly ve hře vítězné osobní souboje a pohyb. "V soubojích jsme prohrávali, když jsme nehráli s pukem. A také jsme ho v takových soubojích prohrávali a ztráceli," připomněl Jandač. "Někdy jsme si tam občas nakládali a vařili se sami u nás v pásmu. Místo toho, abychom volili jednodušší řešení a vyndali puk ven z pásma, tak jsme si tam sami hráli s pukem a tahali si to kolikrát k nám dozadu," všiml si Jandač.

V důrazu byli Švédové o třídu jinde

Právě v soubojích a důrazu předčilo Švédsko jeho svěřence nejvíce. "V tom byli domácí o třídu jinde," přiznal Jandač. Velkou roli v rozložení sil hráli posily z NHL ve švédských řadách. "Už na turnaji v Pardubicích jsme avizovali, že Švédi budou mít jiný tým. A ta kvalita, která jim přišla, byla znát," ocenil Jandač protivníka.

Pomoc nepřišla ani z přesilových her. "Nedařilo se nám v nich. Jen první byla dobrá, tam jsme měli asi pět střel, ale pak už to vázlo. Hráči, kteří by měli zakončovat, nám začali dělat playmakery a ty role se trošku otočily. Nebyl tam dobrý posun puků, nebyla tam střelba."

Rittich kouče potěšil

Dalším výborným výkonem ho naopak potěšil brankář David Rittich z Calgary. Po vychytaném vítězství 2:1 při nedělním reprezentačním debutu proti Rusku si vedl i tentokrát na jedničku. A to i přes tři inkasované góly. Ze 30 úspěšných zákroků bylo hned několik z kategorie těžkých. "Podržel nás, spoustu věci pochytal. A co nechytil, tak už opravdu chytit nemohl," prohlásil Jandač.

Plány o zúžení týmu zatím neprozradil. "Posouvá se to, sledujeme jednotlivé hráče a vazby, ale tím, jak zátěž zápasů rozkládáme, tak nemáme úplně ustálenou sestavu. Pochopitelně se blížíme každým dalším zápasem. Máme tady však ještě dvě utkání, takže nechci dělat závěry," vysvětlil Jandač.