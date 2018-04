Byli jsme všude a nikde, komentoval výkon kapitán Červenka. Musíme být protivnější, velel

"Švédů byl plný led, začalo to už v první třetině. My jsme byli všude a nikde, prohrávali jsme souboje. Byli lepší v pohybu i na puku, udrželi se na něm a my vůbec. Byl to velký rozdíl a určitě nám toho zápas dost ukázal," řekl novinářům Červenka.

Celkem 12 posil z NHL v týmu Tři korunek bylo podle dvaatřicetiletého útočníka švýcarského Fribourgu znát. "Ale i když to jsou skvělí hráči, tak my musíme být lepší, protivnější a nemůžeme jim to dát takhle zadarmo. Pro mě byli největší rozdíl jejich obránci, jak vyváželi puky, hráli v pěti dopředu a v pěti dozadu, měli každý odražený puk. Házeli si chytře puky za bránu, udrželi se na něm a my vůbec" prohlásil Červenka.

"Švédové jsou samozřejmě šikovní, mají tam spoustu hráčů z NHL, ale my se jim musíme vyrovnat minimálně v bruslení a agresivitě i zarputilosti a hrát víc pospolu. To se dneska nedělo," doplnil.

Na gólmany se můžeme spolehnout

Český tým dlouho držel brankář David Rittich, který si celkem v utkání připsal 30 úspěšných zákroků. "Máme tři skvělé gólmany a na ty se můžeme vždycky spolehnout. To je naše výhoda, ale my máme určitě na čem pracovat," upozornil Červenka, že se musí tým přidal k výkonům Ritticha, Pavla Francouze a Dominika Furcha.

Na Švédských hrách všechny týmy zařazují už kádry blížící se sestavám pro mistrovství světa a podle Červenky je takto těžká generálka jen přínosem. "Je to dobré, abychom si nemysleli, že to půjde, jak to šlo. Je potřeba si říct, že i ty zápasy předtím jsme vyhráli i trošku se štěstím," podotkl.

"Ale v těch zápasech předtím tam byl takový týmový výkon, že se to třeba ve třetí třetině k nám přiklonilo. Na jednu stranu to bylo dnes varování, ale druhou je potřeba si říct, že jsme hráli s jedním z nejlepších týmů a možná favoritů, s mistry světa. Ale nic to nemění na tom, že máme na čem pracovat," uvedl.

Povedla se aspoň třetina

Byl rád, že alespoň třetí třetina byla ze strany českého týmu vydařená. "Řekli jsme si, že ji budeme chtít vyhrát nebo minimálně neprohrát, což se povedlo. Asi šel výkon trošku nahoru. Předtím Švédové hráli s pukem a my jsme je stínovali. Takhle s takovými týmy nebudeš vyrovnaný soupeř a neporazíš nikoho," prohlásil.

Věří, že v sobotním duelu s Finskem bude představení povedenější. "Doufám, že nám ten dnešek pomůže a vstoupíme do toho jinak, daleko líp. Bude to samozřejmě další těžký zápas, ale věřím, že z naší strany bude lepší výkon," dodal Červenka.