OČIMA LEGENDY: Klobouk dolů, skvělé představení. Je tu šance hrát o medaili

První, co po utkání s Ruskem musím říct, že jsem rád, že přijeli rozdíloví hráči. Teď jsem ještě o něco větším optimistou, než jsem byl před začátkem mistrovství světa. Porazili jsme Rusy 4:3 v prodloužení a byl to skvělý hokej. Ale jedno jsem nečekal.

Krejčí s Pastrňákem skoro před zápasem nespali, měli za sebou cestu z Ameriky, do toho časový posun. Přesto podali takový výkon, klobouk dolů, bylo to skvělé představení.

Trenéři k nim dali do útoku Jaškina, to je hráč, který má zkušenosti z NHL, je velký, je důrazný, kluci jsou zase techničtí. Hráči z NHL si k sobě většinou vybírají kluky, kteří taky tu soutěž hrajou. Znají se a myslí si, že si budou vyhovovat, to si mysleli správně i trenéři.

Pokud budou kluci v pohodě, všechno bude jako proti Rusku, tak to můžeme zaklepat, je tu šance hrát o medaili.

Samozřejmě jsme měli i štěstí, ale takový je hokej, příště to může být obráceně. Byl to výborný zápas z obou stran. David Rittich je výborný gólman, dvakrát mu tam zvonila tyčka, někdy se štěstí přikloní, tak to je, rozhodují maličkosti.

Nová lajna byla nejvíce vidět, byla u všech gólů, ale příště to může být obráceně, tohle je hokej, příště je dá někdo jiný. Tohle je mistrovství světa, zápasy jsou těžký, kluci jsou rádi, ale vyhrává tým. Příště dá třeba gól Kubalík, Roman Červenka, Řepík. Máme dobrý hráče, někdy se to rozloží, příště budou vidět další. Důležitý je, že kluci vidí, že mohou hrát s nejlepšími, k tomu obrana nedělala takové chyby jako se Švýcarskem. Já jsem spokojený.

Po výhře nad Ruskem je sebevědomí kluků dost veliký. Teď mají před sebou další tři zápasy ve skupině, které bychom měli vyhrát. Pak máme čtvrtfinále, co si přát lepšího, jsou a budou na vítězné vlně, přijeli rozdíloví hráči. Všechno se otočilo lepším směrem proti začátku turnaje. Šance dostat se do čtyřky je, myslím, že kluci mají i pokoru a uvědomují si to.