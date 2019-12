MS hokej U20

Mohl být pořádně pyšný na svůj tým. Ten předvedl v Ostravě na úvod mistrovství světa hokejistů do 20 let parádní výkon. Trenér mladých českých reprezentantů Václav Varaďa si je ale vědom, že cenný skalp Ruska budou muset jeho svěřenci potvrdit už v sobotu proti Německu.

„Určitě nám pomohly první dvě branky, tam jsme dali Rusům jakoby za uši, i když pak dokázali ještě v první třetině srovnat a měli i potom víc šanci," uvažoval Varaďa po vítězství 4:3. „Nerodilo se lehce, ale ve druhé polovině utkání to bylo dobré z pohledu defenzivy, byli jsme dobří v bruslení a neprohrávali ani osobní souboje. Samozřejmě prospěly nám dvě využité přesilovky, vyšly i brejkové situace a v tom budeme chtít pokračovat," mínil kouč.

Mužstvo se vypořádalo i se zraněním opory Jakuba Lauka hned z první minuty. „Myslím si, že kluci byli nastavení dobře. Že se Jakub zranil, to je prostě součást hry. Zase dostali větší prostor jiní hráči, kteří za to vzali. U Lauka jde o zranění v dolní části těla a čekáme na magnetickou rezonanci v jakém rozsahu jsou zasaženy postranní vazy v koleni. Podle prvotních prognóz je možné, že pro Jakuba mistrovství skončilo," naznačil Varaďa, jenž byl nadšený atmosférou v hledišti.

Téměř mu na střídačce běhal mráz po zádech. „Hlavně po našich gólech jsem cítil energii z publika. Jsem za to moc rád, moc si toho vážíme. Budeme se těšit na další utkání, které bude znovu zcela jistě vyprodané," uvažoval. Varaďa by chtěl od mužstva vidět i méně vyloučení. „Nesmíme oplácet a zlepšit práci s holí. Nechceme soupeřům dávat lacino přesilovky," líčil.

Před šampionátem se české dvacítce moc nevěřilo, teď ale porazila silného soupeře. „ Pro nás to je skvělý vstup do turnaje, ale věřím tomu, že hráči zůstanou pokorní a budou dobře připraveni na sobotní střetnutí s Němci, kteří budou hodně houževnatí. Nebude to s nimi vůbec snadné, ale musíme jít skupinou krok za krokem a uvidíme, kam nás to vynese.

