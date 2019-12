MS hokej U20

K postupu do čtvrtfinále na domácím MS hokejistů do 20 let bude český tým zřejmě potřebovat urvat nějaký ten bodík buď v pondělí proti USA nebo o den později s Kanadou. Ostravská skupina je ale tak zamotána, že nikdo nemá nic jisté a mladí čeští reprezentanti ještě mohou postoupit, i když se zámořskými výběry prohrají s nulovým bodovým ziskem.

Čeští hráči se radují z vítězství 4:3 nad Ruskem v úvodním duelu MS do 20 let. Pomůže jim tento úspěch k postupu?

K tomu ale Češi potřebují v silvestrovském odpoledni pomoc Němců, kteří by museli v základní hrací době zdolat sbornou. Pak by Češi i Rusové dohráli skupinu shodně se třemi body, a tak by ještě postupové, čtvrté místo v tabulce by domácím přisoudila výhra ze vzájemného zápasu.

Existuje však i katastrofální vyhlídka, kdy Česku nemusí stačit k postupu ani šest bodů. Pokud by totiž reprezentanti v pondělí večer porazili USA a na stejný zisk se potom dostaly i Německo, Kanada a Rusko, nastal by moment, že všech pět týmů by mělo v konečné tabulce stejný bodový zisk.

Smutní čeští hráči po prohře s Němci.

Jaroslav Ožana, ČTK

Rozhodovalo by pak celkové skóre. Naplnění této kuriozní varianty vyžaduje ale hned tři následující výsledky: výhru Německa nad Kanadou, Ruska nad Německem a Kanady nad Českem, a to vše po šedesáti minutách. Z toho vyplývá, že v posledních dvou dnech půjde ve skupině B o každý gól.

Mezi těmito dvěma póly se navíc nachází snad dalších deset možností, jak může konečná tabulka skupiny B vypadat. Rozhodnutí vyplyne ze čtyř zbývajících utkání, do nichž jdou v nejhorší pozici Rusové, protože už mají k dispozici jenom jedno vystoupení. Podobně jsou na tom Američané, ale ti mají o tři body víc. Kanada ještě hraje dvakrát, podobně jako Německo a Česko, které má ale papírově nejtěžší soupeře.

Při skalpu USA i Kanady by se domácí tým dočkal naprosto senzačního prvenství ve skupině B, i když s ohledem na sobotní výkon proti Němcům to celé zní jako utopie. Nicméně dění na letošním šampionátu dvacítek ale naznačuje, že stát se může cokoli. Jistota je jediná, kdo skončí poslední v ostravské skupině, bude od 2. ledna hrát play out o udržení mezi elitou na dvě vítězství proti Kazachstánu.

Brankář Jakub Dostál.

Jaroslav Ožana, ČTK