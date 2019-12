MS hokej U20

Uhráli důležitý bod, který jim sice ještě na MS do 20 let nepřináší čtvrtfinále, ale dává českým mladíkům už velkou naději. Ve strhující bitvě na ostravském ledě padli domácí hokejisté s USA 3:4 v prodloužení. Komplikaci českého postupu může přinést už jen ruské vítězství nad Německem v prodloužení. V tom případě by reprezentanti museli uhrát alespoň bod ještě zítra večer proti Kanadě, aby neskončili ve skupině poslední.