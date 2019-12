MS hokej U20

Čeští junioři po pondělním prohře 3:4 v prodloužení s USA hrají na závěr skupiny B s Kanadou. Vítězství v základní hrací době by to znamenalo skok na druhou příčku a za soupeře pro čtvrteční čtvrtfinálový zápas poraženého z večerního třineckého duelu Finů se Švýcary. Pokud by Češi zdolali Kanadu až v prodloužení nebo po nájezdech, skončí ve skupině třetí a potkají lepšího ze souboje Finsko - Švýcarsko. Při prohře se utkají se Švédy. Utkání začíná v 19:00, přímý přenos vysílá ČT Sport, podrobnou textovou reportáž sledujte na Sport.cz.