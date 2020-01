MS hokej U20

Hlavní kouč české reprezentace Václav Varaďa (vlevo) a jeho asistent Patrik Eliáš na střídačce během duelu MS do 20 let proti Kanadě.

Švédové se přitom zdají nejtěžším možným soupeřem, v základní části vyhráli na třineckém ledě všechna čtyři utkání. „Dívám se na to pozitivně. Švédsko i na minulém šampionátu lehce proplulo skupinou a následně padlo ve čtvrtfinále se Švýcary, kteří proti nim zahráli disciplinovaně, přitom od podlahy a vsadili na týmové pojetí," vybavuje si Varaďa

Udržet disciplínu

Ve čtvrtek večer se chystá tasit stejné zbraně. Navíc sází na silnou podporu publika. „Sami jsme si dokázali, že v takové atmosféře můžeme porazit i Rusy nebo sehrát vyrovnanou partii s Američany. Jen musíme držet systém a herní kázeň. Zápasy s Němci a Kanaďany jsme ztratili právě kvůli nedisciplinovanosti," uvažuje český kouč, jemuž těžkou hlavu dělají opakující se zbytečné fauly.

Třeba Kanada pět ze sedmi gólů do české sítě dala z přesilovek. „Pro mě to je velké zklamání, že hráči neustále dělají takové kiksy, které nás stojí důležité zápasy. Chceme si vyšlápnout na silného soupeře a sami se vylučováním dostáváme do úzkých. Množství faulů je až frustrující a pokud se z toho kluci nepoučí, nemáme šanci ve čtvrtfinále uspět," přemítá Varaďa a jako příklad uvedl Šikův osobní trest.

Zleva Jared McIsaac z Kanady a Karel Plášek z České republiky během utkání MSJ 2020.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Ota se dopustil zbytečného seknutí protihráče, i když tím zřejmě reagoval na drobný krosček. Asi to takhle nezamýšlel, ale trefil Kanaďana do míst, kde to hodně bolí a dobře ví, že oslabil mužstvo," uvažuje český trenér, podle nějž je to všechno i o vyspělosti a zodpovědnosti hráčů. „O tom, jak si to vtlučou do hlavy, my jim to tam bijeme zleva, zprava. Zřejmě nejsou ještě tak vyspělí, že by se dokázali udržet na uzdě každý zápas," přemítá Varaďa.

Výkony jako na houpačce

Zvláštní se mu ale zdají i rozdílná měřítka rozhodčích na turnaji. „Některé fauly jsou úplně jasné, u těch trnu, co kluci provádějí. Jiné zákroky se mi ale zdají písknuté dost přísně a u těch zase trnu jinak," tvrdí Varaďa. Každopádně vnímá, že výkony domácího týmu na šampionátu jsou přes neutuchající fandění a úžasnou atmosféru v hale zatím jako na houpačce. „Někdo z kolegů na střídačce už to říkal. Jeden den svatba, podruhé pohřeb. Teď to proti Švédům vychází na svatbu, tak třeba bude opravdu ta houpačka platit," usmívá se Varaďa.

S trochou lítostí ale počítá neustále narůstající hráčské ztráty. „Malinko nám to popadalo zdravotně. Citelně chybějí klíčoví útočníci Honza Jeník a Jakub Lauko, kteří by jistě pomohli, jenže turnaj pro ně kvůli zraněním kolena předčasně skončil," uvažuje Varaďa. Poslední dvě utkání nemohli odehrát ani brankář Lukáš Dostál a další útočník Jan Šír.

Silvestrovský duel s Kanaďany navíc nedokončil po zásahu pukem obránce Martin Haš, fit nebyl rovněž Karel Plášek a s poraněnými třísly nedochytal Lukáš Pařík. „Je tady nějaká únava, zranění k hokeji patří. Máme jich až nezvykle moc, už teď je nás sotva tak akorát, ale asi zdravotní potíže přicházejí i jako důkaz, že kluci jdou úplně nadoraz," vykládá kouč.

Zleva zraněný brankář české reprezentace Lukáš Pařík a Jan Myšák v duelu s Kanadou.

Jaroslav Ožana, ČTK

Přiznává, že má před těžkým soubojem se Švédskem dilema kolem gólmanů. „Stoprocentně zdravého máme v tuto chvíli ze tří brankářů jen Nicka Malíka. Uvidíme během dne, jak budou vypadat během středy ti další dva. Podle lékařů by to snad nemělo být až tak vážné, že bychom nedali pro čtvrtfinále dohromady gólmanskou dvojici a museli do pozice náhradního brankáře nachystat nějakého hráče z pole," přemítá Varaďa.

Ponaučení, ale i štěstí

Vzývá před čtvrtfinále i onu potřebnou špetku štěstí. „Třeba Kanaďanům jsme dali rychle dva góly, ale pak přišel smolný odraz puku a všechno bylo zase pryč. Ještě jsem nezažil, aby pouhých deset vteřin potom, co jsme takhle zvedli hlavu a prakticky se vrátili do zápasu, gólman jel za bránu, puk odskočil divně od mantinelu a oni nám dali do prázdné. V tu chvíli jsme přišli o sílu, kterou jsme získávali," přibližuje Varaďa.

Čeští hokejisté na MS do 20 let po porážce s Kanadou.

Jaroslav Ožana, ČTK

Navíc měl na střídačce i drobný konflikt s kanadským fanouškem, po němž stříknul vodou. „Začal tam bouchat do plexiskla a posměšně se vyjadřovat. Pořádně jsem na něho neviděl, tak jsem si omyl plexi za svými zády, abych se mu podíval do tváře. Věřím, že i pro něj to bylo osvěžující," líčí trochu sarkasticky český kouč.

Co se stalo ve skupině, k tomu už se víc nechce vracet. „Řekli jsme si s hráči, že otočíme list. Naše šance postoupit přes Švédy se asi většině lidí zdá jako minimální, ale já věřím, že kluci hodí za hlavu, co bylo. Dostali se tam, kde chtějí hrát a mohou si senzačně otevřít vrata k zápasům o medaile. Věřím jim, že ze sebe vymáčknou maximum," říká Varaďa.

Český brankář Nick Malik v duelu s Kanadou.

Jaroslav Ozana, ČTK/AP

Poučná podle něj byla pro české mužstvo i porážka 1:5 právě se Švédskem na závěr přípravného kempu ve Frýdku-Místku. „Nějaké poznatky z toho zápasu jsme si odnesli my jako realizační tým, ale i všichni kluci. Nebral bych to ale nijak dramaticky. Samozřejmě výsledek nebyl dobrý, ale pokud budeme čtvrteční večer schopni předvést náš hokej a kluci dodrží, co si řekneme a dají si pozor na fauly, může to vypadat úplně jinak než před dvěma týdny," dodává kouč.