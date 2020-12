MS hokej U20

Dach podstoupil ještě v Edmontonu rentgen a vrátil se do Chicaga na podrobnější vyšetření. Je pravděpodobné, že nestihne ani start NHL. Blackhawks začnou tréninkový kemp 3. ledna a do soutěže vstoupí 13. ledna na ledě obhájce Stanleyova poháru Tampy Bay.

"Kirby se těšil, že bude reprezentovat Kanadu a povede tým jako kapitán. Jsme všichni zklamaní, že nemůže hrát," řekl viceprezident hokejových operací kanadské asociace Scott Salmond.

Dach byl na předběžných soupiskách všech deseti týmů v "bublině" v Edmontonu hráčem s nejvíce zkušenostmi z NHL. Za Blackhawks, kteří si jej loni vybrali jako trojku draftu, sehrál v základní části 64 utkání a připsal si 23 bodů za osm branek a 15 asistencí. V devíti duelech play off přidal gól a pět přihrávek.

Kanada vstoupí do turnaje o půlnoci ze soboty na neděli proti Německu. V základní skupině A bude hrát také se Slovenskem, Švýcarskem a Finskem.

Ztrátí hlásí i Německo

Německý útočník Jakub Borzecki přijde kvůli pozitivnímu testu na covid-19 o mistrovství světa hokejistů do 20 let v Edmontonu. Osmnáctiletý hráč juniorského týmu Salcburku musí zůstat v karanténě v 'bublině' až do 4. ledna, takže nemá šanci do turnaje zasáhnout. Kouč Tobias Abstreiter bude mít po problémech s koronavirovou nákazou na první dva duely s Finskem a Kanadou k dispozici jen 14 hráčů v poli a dva brankáře.

Na Štědrý den mohlo opustit izolaci deset hráčů a osm členů realizačního týmu Německa. Doplnili šestici, které od 18. prosince mohla trénovat po skončení čtyřdenní izolace všech účastníků turnaje po příletu. Tři z osmi hráčů, kteří měli pozitivní test minulý týden, v ní setrvají do 27. prosince a zbytek do 29. prosince.

Němci vstoupí do turnaje proti Finsku o půlnoci z dneška na sobotu a o den později je ve stejný čas čeká Kanada. Abstreiter může využít devět útočníků a pět obránců. Mezi ofenzivními hráči mu nechybí Tim Stützle z Mannheimu, jehož si letos vybrala jako trojku draftu NHL Ottawa.

Na zápas proti Slovensku ve 3:30 SEČ z pondělka na úterý ještě bude kouč Německa postrádat pět hráčů. Kompletní s výjimkou Borzeckého by mohl být jeho tým až v závěrečném duelu v základní skupině A proti Švýcarsku o půlnoci ze středy na čtvrtek.

"Zápasy s Finskem a Kanadou budeme brát jako kvalitní trénink, který nás co nejlépe připraví na utkání se Slovenskem a Švýcarskem," řekl Abstreiter oficiálním stránkám Německé hokejové federace. "Už (na soustředění) ve Füssenu jsme ukázali, že jsme skvělá parta, a já věřím, že se s touto situací vyrovnáme dobře a ukážeme, jak jsme dobrý tým," uvedl útočník John-Jason Peterka, jeden z šesti hráčů, kteří trénují na ledě už od 18. prosince.

Koronavirová nákaza zasáhla do týmu ještě před cestou do Edmontonu. Němci přišli o útočníka Lukase Reichela, synovce olympijského vítěze z Nagana a trojnásobného mistra světa Roberta Reichela. Syn jeho bratra Martina, bývalého německého reprezentanta, měl patřit k hlavním oporám. Letos si jej vybralo na 17. pozici draftu Chicago.

Pozitivní test na covid-19 obral o účast také brankáře Tobiase Ancicku, syna bývalého obránce a kladenského odchovance Martina Ančičky, a další útočníky Nina Kindera a Eliase Lindnera.